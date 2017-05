Folk flest finner trygghet i et hjem, i et hus. Jeg finner trygghet i friheten, sier Vibeke Sefland (43). Hun serverer kaffe og surmelkslapper – og tilbyr oss godstolen, et skinn plassert i et digert dekk fra et militærkjøretøy. Dekket trekker hun bak seg når hun trener i skogen, hun kaller det «bikkja mi». Nå står det parkert utenfor ett av hjemmene hennes: Et lite gult telt i skogen en times tid utenfor Oslo, omgitt av furu, bjørk og gran – og harespor. På hemmelig adresse.

Hun leier nemlig ut leiligheten sin på Grünerløkka og bruker oppsparte midler for å få råd til å hjelpe jordskjelvofre i Nepal. De siste årene har hun vært mer der enn i Norge. Da jordskjelvet rammet landet for to år siden, var Sefland på vei til Mount Everest.