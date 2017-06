Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en eldre enkemann som har hatt et langt og lykkelig ekteskap. Etter min kones bortgang følte jeg meg svært ensom, og etter et års tid begynte jeg å søke på nettet etter en venninne. Der traff jeg etter hvert en enke fra en annen by enn der jeg bor, som jeg fikk god kontakt med. Vi tok steget ut, og hun kom på besøk til meg.