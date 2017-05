Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en ung, velutdannet kvinne i slutten av 30-årene, gift med verdens beste mann og mor til tre skjønne barn, og med mange gode venner og familiemedlemmer rundt meg. Hadde det ikke vært for at jeg har en kronisk sykdom som styrer svært mye av tilværelsen min, hadde livet mitt vært henimot perfekt. For selv om min mann og barna – og vennene mine og familien – er veldig støttende og gode mot meg, er det krevende å være kronisk syk. Både fysisk og psykisk.