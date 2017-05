Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er urolig for min datters psykiske helse. Hun er så ofte sur og sint, både på meg og faren sin, på lillebroren, på lærerne og på venninnene sine. Det er stadig noe hun er misfornøyd med eller som hun bekymrer seg for – her hjemme, hos faren, på skolen eller i venninnegjengen. Noen ganger lurer jeg på om hun er deprimert, men jeg tror egentlig ikke det. For når jeg prøver å snakke med henne om humøret hennes, avfeier hun i hvert fall det. Og i perioder er hun også helt normal. Men det skal liksom så lite til før hun blåser seg opp og blir sint og sur på alle, og da varer det ofte noen dager, eller i verste fall en uke eller to før hun finner tilbake til sitt gamle jeg.