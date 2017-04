Nylig anbefalte du John Gottmanns siste bok «Det kvinner vil ha, det menn vil ha», hvor han hevder at mannen sitter med nøkkelen til det gode og stabile parforholdet. Mitt laboratorium er fire ganske langvarige forhold, og for meg er bildet litt mer nyansert enn det Gottman presenterer.

Gottmann anbefaler at menn må lytte og ikke komme med innvendinger eller løsninger når kvinnen vil prate, så hun kan «føle seg sett». Det gjør hun, men etter hvert fører det fort med seg at hun også føler «hun har rett», siden alt det uimotsagte oppfattes som at vi har en felles virkelighetsforståelse.