Vårt yngste barn – en nydelig liten jente på snart fire år, er ikke helt som andre barn. Hun har ennå ikke begynt å snakke skikkelig og utvikler seg generelt langsommere enn det som er vanlig på de fleste områder. Hun har også en del fysiske begrensninger, og hun blir lett syk. Til tross for en rekke tester og utredninger har vi foreløpig ikke fått noe endelig forklaringer eller diagnoser å forholde oss til. Men fagfolkene mener at hun etter all sannsynlighet har en medfødt utviklingsforstyrrelse, uten at de kan si så mye mer om hva det betyr eller innebærer.

Hennes manglende språk og langsomme utvikling og fysiske plager, og alt som følger med dette, tar mye av fokuset i familien. Vi bruker for eksempel mye mer tid på henne enn på hennes fire år eldre søster, noe søsteren naturlig nok merker, men kanskje ikke alltid helt ut kan forstå eller akseptere. Hun gir dessuten opphav til bekymringer, engstelse og tristhet hos både min mann og meg. Og til at vi ofte er veldig slitne, begge to. Også dette merker storesøsteren, og noen ganger lider hun nok under det. I tillegg lider ekteskapet vårt. Det føles som om vi nesten har satt hele kjærlighetslivet på vent de siste to-tre årene – helt siden vi begynte å få mistanke om at noe var galt med den yngste.