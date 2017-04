I august 1949 reiste journalister fra hele verden til Bechuanaland sør i Afrika – dagens Botswana. En av fotografene hang ut fra et lite propellfly for å ta bilde av en blank, lysegrønn Chevrolet på den støvete veien mot Serowe, hovedstaden til bangwatofolket. I forsetet satt Seretse Khama, folkets kronprins, og hans kone, Ruth Williams Khama.

Da de overnattet i byen Palapye, ble de vekket midt på natten av et blendende lys. En fotograf lå gjemt i buskene og forsøkte å få et bilde av ekteparet i sengen. I to år hadde de vært verdens mest omskrevne – stadig i søkelyset både i pressen og i filmavisene som ble vist på kino.