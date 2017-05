TIRSDAG 13. DESEMBER 2016. Denne kvelden blir det laget ekstra god, italiensk mat i eneboligen i Helgeroa. Dag Erik Pedersen (57) skal feire. Feire at sykkelrittet han og samboeren Ania Veliz (48) arrangerte for et halvt år siden, har innbrakt én million kroner til kreftsaken. Flere tusen har betalt for å delta i «Årets viktigste sykkeltur» i Larvik.

NRKs programleder finner frem en deilig rødvin, en italiensk ripasso, da samboeren kommer hjem. Han ser at hun blir glad og stolt over nyhetene.