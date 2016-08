Anders Mol og Christian Sørum gikk gjennom U22-EM uten å tape et eneste sett.

Anders Mol fra Strandvik i Fusa og makkeren Christian Sandlie Sørum ble søndag europamestere i sandvolleyball i U22-klassen. De avga ikke et eneste sett i mesterskapet i Hellas.

LES OGSÅ Anders' drøm er gått i oppfyllelse

I finalen ble Moritz Pristauz-Telsnigg/Maximilian Trummer satt på plass med 2–0 (21-13, 21-15). Østerrikerne var i likhet med de norske ubeseiret på sin vei til finale.

Tidligere på dagen tok Mol/Sørum seg også av ukrainske Oleg Plotnitskij/Denis Denisenko i semifinalen. Da var sifrene 2–0 (21-19, 21-16).

Tidligere i helgen ble det seier i gruppespillet etter at nordmennene slo lag fra Polen, England og Latvia. I cupspillet ble det lørdag seier over et sveitsisk og et russisk par.

Anders Mol kan etter søndagens triumf se tilbake på en sesong hvor han er blitt europamester både for U20 og U22. Han avslutter nå sandvolleyballsesongen og reiser til Belgia, der han skal prøve seg som proffspiller i volleyball for toppklubben Maaseik.

Sørum har noen turneringer igjen. Kommende helg spiller han NM senior på Voldsløkka i Oslo sammen med sin bror Aleksander, som vant U20-EM sammen med Mol tidligere i sesongen. (©NTB)