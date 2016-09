Rafael Nadal begeistret under nattens US Open.

Rafael Nadal har gjennom mange år gledet publikum med sin fantastiske tennis, og natt til lørdag slo spanjolen til igjen.

Nadal tok seg videre til fjerde runde i US Open, etter å ha slått russiske Andrey Kuznetsov 6-1, 6-4, 6-2.

Men det er ikke resultatet kampen vil bli husket for. Like før slutt vartet Nadal opp med et slag som fikk publikum til å reise seg fra stolene og juble.

Mellom beina

AP

Nadal var først framme ved nettet, før Kuznetsov slo en lang ball som spanjolen ikke så ut til å rekke. Da vartet 30-åringen opp med et slag mellom beina, med ryggen mot nettet. I samme slag mistet han racketen, men hentet seg inn og vant til slutt poenget.

Den spanske tennisspilleren var tydelig fornøyd med det han hadde vist fram, og ropte og slo i lufta for å vise sin glede.

Nadal svarte følgende da han fikk se slaget på storskjermen etter kampen:

- Jeg vet ikke hva som gikk gjennom hodet mitt. Jeg hadde et par feil på rad før den, så jeg trengte poenget. Jeg mistet racketen. Se der, racketen er ikke i hånda mi lenger. Jeg vet ikke hva som skjedde, sa Nadal, til latter fra publikum.

Se klipp av hendelsen hos Eurosport

- Helt utrolig

Iføle nyhetsbyrået AP ble han spurt om han noen gang hadde slått et lignende slag.

- Ja, faktisk har jeg det. Ikke mange ganger, men jeg husker hvertfall en, sa Nadal.

- Det var litt av en oppvisning. Helt utrolig, sa Eurosports kommentator etter ballvekslingen.

Nadal har slitt med en skade i vristen, og har ikke vært i fjerde runde i en stor turnering siden French Open i 2015. Nå håper tennisstjernen at han kan gjøre som han har gjort to ganger på Flushing Meadows i New York tidligere: Vinne US Open.

Møter franskmann i neste runde

- Skaden hindrer ikke spillet mitt lenger, det er det viktigste. Nå må jeg være klar til neste kamp. Jeg må være klar for å kunne spille mitt beste om jeg vil komme langt, sa Nadal ifølge AP.

Nadal var faktisk ikke den eneste som leverte den type slag fredag. Franske Lucas Pouille leverte akkurat det samme slaget i kampen mot Roberto Bautista.

Og hvem møter den 24. rankede franskmannen i neste runde? Rafael Nadal. Kampen spilles søndag.