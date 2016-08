Johanna Konta måtte få tilsyn av medisinsk personell under kampen mot Tsvetana Pironkova i US Open. FOTO: NTB Scanpix

Kollapset i New York-varmen: - En grense for hvor langt vi kan presse kroppene våre

Britiske Johanna Konta fikk pustevansker i New York-varmen og måtte undersøkes av medisinsk personell under US Open-kampen mot Tsvetana Pironkova.