Vant mot nummer 124 i verden.

Casper Ruud (17) slo gode Andrej Martin (26) i 2. runde av ATP-challengerturneringen i tennis i spanske Sevilla onsdag.

Slovaken Martin er rangert som nummer 124 i verden. På sitt beste var han rangert på 98.-plass på ATP-rankingen, skriver tennis-norge.com.

- Det var en bra kamp. Jeg følte ikke det var 100 prosent feilfritt, men det var en veldig, veldig bra kamp. Jeg er veldig fornøyd, sier 17-åringen.

- Ekstremt bra

Tennisekspert Christer Francke er imponert over resultatet til 17-åringen.

- Det er ekstremt bra å vinne over en så høyt rangert spiller. Jeg mener at det ikke er en sensasjon, for jeg har visst at han har vært god nok. Men dette er et lite gjennombrudd for han på nest høyeste nivå, sier Francke til Adresseavisen.

Ruud hadde som mål å bli blant de 500 beste tennisspillerne i løpet av året, men Francke mener at det er mulig at han klarer å bli topp 200 i løpet av året.

- Han har vært jevnt god, og plukker jevnt og trutt poeng. Han er utrolig stabil, og gjør det bra hele tiden. Han har sjeldent dårlige turneringer, og det vitner om at du kan bli god. Han er sterk fysisk og har lite skader, sier Francke.

Han tror at Ruud kan bli blant de 100 beste i løpet av et par år.

Første seier mot topp 200

Dette var andre gang at Ruud har møtt en spiller bedre rangert enn nummer 200 i verden. Første gang endte det med tap.

Martin ble slått 6-3, 6-3 over to sett.

- Jeg følte at han kanskje ble litt sliten etter noen lange ballvekslinger i starten av kampen, og detter det følte jeg at jeg hadde god kontroll, sier Ruud til tennis-norge.com.

Andrej Martin var i 3. runde på Roland Garros-turneringen på forsommeren. Han var også i 3. runde i OL i Rio de Janeiro.

I kvartfinalen venter trolig turneringens førsteseedede, spanjolen Ingio Cervantes som er ranket som nummer 75 i verden.

Seieren mot Martin vil føre stortalentet opp blant de 400 beste i verden.

Saken oppdateres!