Alexander Kristoff-sponsor Coop og flere i teamet rundt ham planlegger å starte et profflag. FOTO: NTB Scanpix

TV 2: Coop og Kristoff-hjelpere planlegger profflag

Alexander Kristoff bekrefter at det er snakk om et norsk profflag i regi av Coop og miljøet rundt Katjusja-rytteren, men at han selv holder seg utenfor konkrete diskusjoner.