Sjekk hvordan Tour des Fjords påvirker trafikken.

Onsdag starter den fjerde utgaven av Tour des Fjords – Vestlandets største sykkelritt med over 100.000 tilskuere, over 1500 frivillige og syklister i verdenstoppen.

Fakta: Tour des Fjords 2016 1. Os – Bergen 147 km. 2. Stord – Odda 213 km. 3. Ulvik – Suldalsosen 221 km. 4. Stavanger – Sandnes 166 km. 5. Hinna Park – Stavanger 164 km.

Her er alt du trenger å vite om femdagersrittet:

Etappene:

Det skal sykles totalt 923 kilometer og rundt 9700 høydemeter gjennom 23 kommuner i Rogaland og Hordaland, før syklistene ankommer målgang i Vågen i Stavanger.

- Løypetraseen har en unik variasjon fra bysentre til mindre steder, fra dype fjorder og høye fjell, til Jærstrender og øysamfunn på Stord. Det sykles nasjonale turistveier både i Hardanger og fra Røldal til Sauda som er unike. Det samme er Bryggen i Bergen og Vågen i Stavanger, forklarer rittsjef Roy Hegreberg om årets løype.

Skjermdump: tourdesfjords.no

Startskuddet for den første av i alt fem etapper går fra Os onsdag ettermiddag. Her vil et felt med 144 ryttere fordelt på 24 lag – deriblant World Tour-lagene BMC, IAM, Katjusja og Tinkoff – kjempe om etappe- og sammenlagtseire. Det avholdes også poeng-, ungdoms- og klatrekonkurranse, slik vi kjenner det fra internasjonale ritt som Tour de France og Vuelta de España.

Totalt kjempes det om 700.000 kroner i premiepenger, i tillegg til blant annet premiefat til en verdi av 50.000 kroner, flere klokker verdt 25.000 kroner hver, samt 500 kilo laks (!).

Den første etappen vil avslutte i løypen som skal sykles under VM i Bergen i 2017.

Rytterne:

I år skulle OL-vinner og bærer av den gule trøyen i Tour de France, Greg Van Avermaet, sammen med hjemmehåpet Alexander Kristoff vært de store trekkplastrene. Dessverre måtte belgieren melde forfall like før start.

- Vi skulle gjerne hatt van Avermaet der, men vi har respekt for og forståelse for at han har andre forpliktelser etter OL-gullet.

- Er det skuffende å ikke ha flere profiler, Hegreberg?

- Nei, det er 10–15 syklister som "alle" kjenner. Ryttere som Peter Sagan, Mark Cavendish og de store stjernene er vanskelig å skaffe. For oss er det viktig å ha de norske profilene, og vi har tre av de fire nordmennene som var i Tour de France. Både Kristoff og Sondre Holst Enger kan kjempe om etappeseire.

I tillegg til de norske syklistene, er Damiano Caruso og Alessandro De Marchi (begge BMC) og Stef Clement (IAM) de største navnene.

Trafikkinformasjon:

Gjennomføringen av rittet sørger for at flere veier holdes stengt. Dette varierer fra sted til sted. Sjekk arrangørens nettsider for nærmere informasjon.

- Følg vaktinstrukser, se nettsider for info og beregn litt ekstra tid de dagene etappen passerer ditt sted. Det ligger GPS-data på nettsidene våre der en kan følge hvor syklistene beveger seg til enhver tid, forteller rittsjefen.

Også kollektivtrafikken vil påvirkes av Tour des Fjords. Reisende oppfordres til å beregne god tid og sjekke skyss.no for endringer i busstrafikken.

- Bryggen stenges for all trafikk, og bussene får omkjøring via Øvregaten. På grunn av løpende veistenging underveis i rittet kan vi forvente en del forsinkelser for kollektivtrafikken i store deler av Bergensområdet. Vi anbefaler alle reisende å beregne litt ekstra god tid denne dagen, skriver pressekontakt i Skyss, Camilla Lundberg Berntzen, i en e-post til BT.

Været:

TV 2 sender direkte fra rittet hver dag fra klokken 15.30, men et sykkelritt nytes best fra veikanten. Det er gratis og man kommer tett opptil syklistene, men været kan være en demper.

Og Meteorologisk institutt har ikke spesielt oppløftende nyheter for skuelystne vestlendinger.

- Det er ikke så mye vind, men det blir mye bygevær over Vestlandet. Det er ikke noe høytrykk i vente, advarer vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.

Det er altså ventet nedbør alle dagene, men tredjeetappen fra Ulvik til Suldalsosen skal få stort sett tørt vær og gode forhold. Rittsjefen håper likevel folk ikke lar seg hindre av litt nedbør.

- Vi håper folk mobiliserer, finner frem flagg og drar ut i løypene. Det kan bli regnbyger, men vi så i fjor at selv om det er regn så er det masse folk i løypene, avslutter Hegreberg.