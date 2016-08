Stein Ørn mener hybridløsningen om å nøytralisere feltet egentlig er til det verre for Alexander Kristoff.

STAVANGER (Aftenbladet): Torsdag formiddag avgjorde juryen for Tour des Fjords at første etappe skal nøytraliseres. TV-bilder avslørte at flere ryttere tok sideveier ut av Damsgårdstunnelen mot Sotra, og kom ut under Puddefjordsbroen, der de sluttet seg til første del av feltet.

- Mange utfordringer inn mot VM

Blant andre skal vinneren Leigh Howard vært blant disse. Derimot blir ikke bonussekundene fjernet, ei heller rekkefølgen i kampen om den gule ledertrøyen.

- Dommerne kunne avverget hele skandalen ved straks å nøytralisere feltet. Alt som skjer i ettertid kan ikke bøte på skaden som er skjedd. Og ved at man nå nullstiller, blir egentlig situasjonen verre for Alexander Kristoff. Leigh Howard leder fortsatt rittet, til tross for at han vitterlig ikke fulgte løypa ut av tunnelen, mens alle konkurrentene Alexander jobbet hardt for å legge bak seg i bakken opp til Sollien har fått samme tid som ham. Men jeg håper dette har vært verdifull lærdom for VM-organisasjonen i Bergen. De har mange utfordringer inn mot mesterskapet, mener Ørn.

NTB Scanpix

Kristoffs trener var onsdag kveld i kontakt med sin elev, og overfor Aftenbladet bekreftet Ørn at Howard var sammen med Kristoff da feltet stanset i tunnelen, men at IAM-rytteren kom seg ut via en sideutgang.

Blandet for Coop Østerhus

Team Coop Østerhus blir også skadelidende for at første etappe i Tour des Fjords nøytraliseres, men sportsdirektør Olav Aleksander Benjaminsen synes det gagner det store flertallet i rittet.

Kontinentallaget fra Stavanger hadde en god dag på første etappe, der August Jensen vant spurten i hovedfeltet og ble nummer tre. Han blir skadelidende når feltet nå nøytraliseres.

Coop Østerhus

- Det er to sider av denne saken. Først og fremst er det fair at tidene nullstilles på bakgrunn av det tv-bildene avslører. På den andre side rammer det oss hardt, fordi vi hadde en godt tidsforsprang til mange av konkurrentene. August Jensen gjorde jo en flott innsats. Men det store flertallet blir gagnet av juryens beslutning, sier Coop Østerhus sportsdirektør Olav Benjaminsen til Aftenbladet.

Tidene som nå blir stående fra første gang rytterne passerte målstreken på Bryggen 19 kilometer før mål.

Den andre etappen fra Stord til Odda er nå i gang.