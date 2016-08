Komplett kaos i Bergen.

Onsdag startet årets utgave av det internasjonale sykkelrittet Tour des Fjords. Første etappe hadde målgang i Bergen. Da hovedfeltet nærmet seg mål, oppstod det imidlertid en kaotisk situasjon.

Løypen var tydeligvis for dårlig merket, for hovedfeltet syklet feil.

Da fadesen ble oppdaget, ble det bråstopp, og flere syklister falt idet snuoperasjonen startet.

- Hva har skjedd her? utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche da han så kaoset som utspilte seg.

- De har kjørt feil! ropte han straks ut.

Kristoff: - Skandale

Nærmere mål skal det også ha vært biler som hindret feltet. Alexander Kristoff reagerer sterkt mot arrangøen etter målgang.

- Dette var merkelig, sier han til TV 2, før han får spørsmål om det kan karakteriseres som en skandale.

- Ja, det var litt skandale når det ikke er klart hvor vi skal sykle, sier Kristoff.

Du kan se videoen av at feltet stopper opp hos TV 2.

Rittdirektør Roy Hegreberg la seg paddeflat.

– Det har ikke vært tydelig nok signal hvor rytterne skal. Rytterne er midt i den avgjørende fasen. Det er to alternativer, og da skal det stå en person som guider dem inn på rett vei. Det er bare å legge seg helt flat og sørge for at det aldri skjer igjen, sier Hegreberg til NTB.

Kvålsvoll med knallhard kritikk

Kristoffs lag Katjusja ble rammet av feilen. De ledet nemlig an i hovedfeltet før stansen, og havnet plutselig bakerst.

Kristoff havnet til slutt langt ned på resultatlistene. Til slutt var det Leigh Howard fra IAM-laget som vant. Beste nordmann ble August Jensen fra Team Coop-Østerhus.

- Stikkordet er kaos. Etter at feltet kjørte feil, visste jeg ikke helt hva som skjedde, hvem som satt bak eller hvem som kjørte, sier Jensen til TV 2.

Han legger også til at situasjonen «avgjorde» rittet.

Hendelsen vil trolig skape reaksjoner i det internasjonale sykkelmiljøet. Blant de som har kommentert hendelsen i sosiale medier er mangeårig sykkeltrener Atle Kvålsvoll.

Overrasket TV 2-profiler

Feltet var på god vei inn i Damsgårdstunnelen som ville tatt dem til Bergen vest, da de syklet feil.

- Det jeg har blitt fortalt, er at det var dårlig vakthold da rytterne skulle kjøre retning Danmarks plass, sier Bergens Tidende-journalist Mads Bøyum, som har fulgt rittet på nært hold onsdag.

- De kjørte inn i en tunnellpå vei mot Sotra. Det skal visstnok ikke ha vært vakter som sto og hindret det.

Det er svært sjeldent i internasjonale, TV-sendte sykkelritt at en sånn situasjon oppstår.

Samme løype, som har målgang ved Bryggen i Bergen, skal sykles under VM i 2017.

- Bra vi har en generalprøve, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad.