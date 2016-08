Norge får stille med ni mann når Alexander Kristoff og co. skal jakte VM-gull i Qatar i oktober.

- Dette bekrefter på nytt at Norge har vokst seg ganske stor som sykkelnasjon, sier landslagssjef Stig Kristiansen til VG. Han sier at sterk kjøring i de siste rittene før kvotene skulle regnes ut, resulterte i full pott.

VM-løypa i Qatar er ganske flat, og Kristoff har vunnet seks etapper i Tour of Qatar tidligere. Kristoff er derfor et naturlig kapteinsvalg for landslagssjefen.

Kristiansen peker også på at Norges ni ryttere betyr at andre nasjoner får færre. Blant dem er Tyskland med sprinteren Marcel Kittel som kun får delta med seks. (©NTB)

