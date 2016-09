Gunn-Rita Dahle Flesjå (43) dro til med 2.-plass i rundbanerittet i verdenscupfinalen i terrengsykling i Andorra.

Det var en solid revansje for rogalendingen etter at det ble en litt skuffende 10.-plass i OL i Rio de Janeiro for 14 dager siden.

Dahle Flesjå ledet lenge og ble først passert rett før passering fem av seks runder. Da smatt Neff forbi, og i mål var hun 36 sekunder foran etter at Dahle Flesjå roet ned de siste meterne.

– Dette var en herlig dag. Jeg hadde forhåpninger om seier underveis, men balansen i 1900 meters høyde er hårfin og det ble litt tungt mot slutten. Jeg er sinnssykt fornøyd med at jeg kunne bli nummer to i dag og nummer fem sammenlagt. Jeg var ikke engang med i det første løpet i Australia, sa Dahle Flesjå til NTB.

Nesten

Dahle Flesjå traff ikke helt med toppformen i OL, og hadde ikke helt dagen da. Hun ble nemlig nummer to i det siste verdenscuprittet før OL også. Det skjedde i Mont-Saint-Anne i Canada 8. august.

Hun sa ingenting etter løpet i Rio, men nå letter hun på sløret på hvorfor hun fikk det tungt halvveis i Rio. Ektemann og trener Kenneth Flesjå forteller at hun var midt inne i en menstruasjonsperiode. Da melkesyra kom halvveis var hun sjanseløs.

– Det er noen dager i måneden at jeg sliter skikkelig. Sånn er det bare. Vi har prøvd å kontrollere det blant annet med bruk av tabletter, men det er ikke så lett. I ettertid har vi ikke valgt å bruke negativ energi på det, Vi tar med oss at vi gjorde et solid løp, sier Dahle Flesjå.

Dahle Flesjå er ni ganger verdensmester og vant sitt første rundbaneritt i verdenscupen i Lillehammer i 1996. Det er 20 år siden og forteller mye om hvilken god karriere hun har hatt som idrettsutøver.

Mer i vente

Og enda er den ikke over. Veteranen sier at hun fortsetter å konkurrere også neste sesong.

– Vi har bestemt oss for å kjøre én sesong til med rundbane i verdenscupen. Løpet i dag viser at det fortsatt er mulig å henge med i toppen. Vi har også lyst til å prøve å kvalifisere oss inn til VM i landeveissykling i Bergen. Det hadde vært utrolig moro om vi hadde klart det. Fra sesongen 2018 er det langløp og maratonløp som gjelder. Der kan vi holde på i 10 år til, antyder Dahle Flesjå.

Best sammenlagt

Catharine Pendrel fra Canada ble nummer tre i Andorra, og det var nok til å vinne verdenscupen sammenlagt. Det samme gjorde 35-åringen i 2012. Pendrel kom i mål 1.12 minutter bak Neff.

Svenske Jenny Rissveds ble olympisk mester i Rio. Søndag ble talentet fra Falun nummer fire. Hun var 2.25 minutter bak vinneren Neff. (©NTB)