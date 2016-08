Alexander Kristoff hevder han ble svært overrasket da han fikk høre om dosene norske langrennsløpere tar med astmamedisin.

Kristoff, som onsdag står på startstrek i sykkelrittet Tour des Fjords, har selv astma. Katjusja-proffen opplyser overfor TV 2 at han selv bruker Ventolin når han en sjelden gang er plaget.

På spørsmål om han er overrasket over det som har kommet fram rundt norske langrennsløperes bruk at astmamedisin den siste tiden, svarer sykkelprofilen:

- Jeg var overrasket over dosene jeg hørte de tok. Jeg har fått beskjed om at jeg kan ta fem puff om dagen, og de snakker om doser på 50 puff, så jeg hadde fått litt hakeslepp om jeg skulle ta 50 hver dag. Det hadde jo nesten vært en hel boks, så sånn sett ble jeg litt overrasket.

Varmere klima

Han tror ikke bruk av astmamedisin er like utbredt i sykkelsporten.

- Jeg vet ikke. Kanskje litt mindre enn i skisporten, for kulden i skisporten trigger det nok litt mer der. I vår sport sykler vi stort sett i varmere forhold, sier Kristoff til TV 2.

Katjusja-syklisten understreker samtidig at han har tillit til det norske langrennsmiljøet.

- Jeg har jo egentlig det. Jeg har ikke tro på at de doper seg i storstilt skala, men denne saken her styrker jo ikke tilliten. Jeg vet at det er mange i utlandet som er skeptiske til skimiljøet fordi de mener at vi er for dominerende, sier Kristoff.

Tour des Fjords innledes med en 147 kilometer lang etappe fra Os til Bergen onsdag.

