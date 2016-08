Nå har treningskjeden investert 20 millioner kroner i Bergen for å befeste posisjonen sin.

Denne uken var Sats Elixia-sjef Bjørn Maaseide i Bergen for å markere at treningskjeden nå satser nytt.

Veldig nytt er det imidlertid ikke, flere av de nye konseptene ligner veldig på allerede eksisterende nisjetilbud.

Det nye Build'n Burn er for eksempel ikke helt ulikt Barry's bootcamp, Prformance er absolutt nært beslektet med Cross fit, og satsingen deres på yoga blir nå oppjustert slik at det er mulig å ta opp kampen med ulike yogatilbud.

Der yoga på treningsstudio tidligere har vært en litt udefinerbar mellomting, henter de nå inn sertifiserte instruktører for å gi kundene ekte vare.

– Dette er vår måte å lytte til kundene på. Vi skal være en totalleverandør av trening, og skal også tilby nisjeprodukter, forteller Maaseide.

Les også I fjor var det klagestorm mot Sats Elixia. Nå klatrer de 83 plasser i ny måling

Stor konkurranse

BT er med når han skal teste ut Build' Burn, en høyintensiv styrke- og kondisjonstime i Bergen, som er det første byen i Norden som skal prøve ut det nye konseptet.

– Jeg tror den beste plassen for å teste dette er i Bergen. Det er passe stort, og her er ganske stor konkurranse. Klarer vi å selge dette til bergenserne, så kan vi selge til alle, sier Maaseide.

Det er tøff konkurranse i treningsbransjen. Antall sentre er økt fra 500 til 1100 de siste årene.

– Det er en vanvittig konkurranse. Det er ikke så ille at det forsvinner ti her og ti der, men totalen blir stor, sier den tidligere idrettsprofilen.

Les også Treningssentrene tilpasser tilbudet sitt til ungdommen

– Folk ønsker mangfold

– Jo flere som gjør yoga, jo bedre er det for samfunnet. Når en så stor aktør velger å satse på yoga, viser dette at yoga er fremtiden og noe for alle. Jeg håper at også de store aktørene tenker at det er positivt med mangfoldet, og at det er plass til flere, sier Anne Jorunn Vadla Kristensen.

Hun er instruktør og studioeier på Bikram yoga Fana. Der startet de opp for to år siden, og de gjør det godt. Nå har altså treningssenteret like ved utvidet sitt yogatilbud.

– Jeg tror at folk ønsker mangfold, og at vi ser en trend der mange ønsker å støtte små aktører som er spesialister på området. Jeg tror folk ønsker det, og samfunnet blir ikke rikere av at noen har monopol, sier hun.

– De større treningskjedene vil vel alltid kopiere eller hente inspirajon fra mindre nisjer, og dette ser vi jo med andre konsept også. Vi burde egentlig bare være stolte nå, om de ser på oss som en fullverdig konkurrent, sier Tage Flugheim hos Barry's bootcamp.

– Frykter dere konkurransen?

– Vi respekterer alltid konkurranse, og skal ta alle aktører seriøst. Vi vet at produktet vårt er veldig bra, og konkurranse vil bare gjøre oss bedre. Driften vår er basert på klippekort, så vi lar oss lett kombinere med medlemsskap andre steder, sier Flugheim.

Les også Nå kan Sats Elixia-medlemmer trene fra stuen

Må fornye seg

– De må jo fornye seg som alle andre, hva de gjør er opp til dem, sier Stig Mjelde, eier av Crossfit Fana.

– Kan dere risikere å miste kunder til dem?

– Det kan være, jeg vet ikke. Crossfit er et varemerke som det kreves lisenser for å drive med, og det går nok ikke upåaktet hen at dette er populært. Om noen vil ha en utvannet sak, så kan de jo det. Det er alltid konkurranse, men jeg tror folk er ute etter en god miljø med godt samhold. Det handler om kvalitet, sier Mjelde.

20 millioner kroner har den store treningskjeden investert i Bergen. De vil holde på medlemmene de har, og gjerne få tilbake en del av dem som er sluttet, og gått til nisjekonsept i stedet. Dersom det blir vellykket kommer konseptet til og rulles ut i hele Europa.

I Lars Hillesgate løper instruktøren rundt og motiverer folkene som gir det de har på siste runde av intervallene. Stemningen er god, økten har vært hard og effektiv.

– Jeg tror aldri jeg har vært så svett, utbryter en av deltakerne så fort økten er over.

– Det er jo tungt og av og til kjedelig å trene, da skal en ikke behøve å gjøre det samme hele tiden. Det er nesten litt rart at ingen har gjort dette før, sier Maaseide om det nye treningstilbudet.

De snur også opp ned på hele betalingsmodellen for medlemskap. Nå trenger man ikke lenger å betale for alt. Dersom du ikke benytter deg av barnepassordningen, så skal du heller ikke belastes for det. Og ønsker du kun å delta på enkelte nisjer, så kan du det også. IT-investeringene for å få det til er nesten like høye som byggekostnadene.

Nå skal med andre ord alt ligge til rette for at kundene skal kunne komme i form.

– Men det er en ting vi ikke kan endre: du må faktisk trene selv. Det blir som Bjørn Eidsvåg synger, at han ikke kan grine for deg, ler han.