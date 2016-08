Forbundspresidenten kunne juble for fullt hus når historiens andre Fight Night Bergen ble arrangert

Midt i Bergen sentrum hadde Bergen Kickboxingklubb stelt i stand en fest i full Las Vegas stil. Det var lettkledde damer, høy musikk, alkohol og ikke minst – kickboksing av høy klasse.

Eirik Gundersen er en av mennene som står i spissen for arrangementet, og før de to siste kampene gikk i gang, kunne han ikke se noe annet enn suksess.

– Jeg syntes det har vært vellykket så lang. Det er god stemning, full trøkk og salen er fullt opp. Som arrangør føler jeg vi er i rute og alle får valuta for pengene, sier Gundersen, som tidligere i år ble valgt inn som forbundspresident i Norges Kickboxing Forbund.

For andre året på rad arrangerer Bergen Kickboxingklubb Fight Night Bergen. Så vellykket har det vært at han nå vil ta showet med seg rundt i flere av Norges byer.

– Nå sitter jeg i en posisjon hvor jeg ønsker å få dette ut til resten av landet også. Jeg håper vi kan få endret på de nasjonale stevnene slik at vi får en miniutgave av dette fire ganger i året, rundt omkring i resten av landet, sier han.

Har ambisjoner

Gundersen legger ikke skjul på at han har mange ambisjoner for norsk kickboksing. Og han mener Bergen representerer kampsport i Norge på en veldig bra måte.

– Både det at vi produserer egne fightere og at vi lager eventer på dette nivået – og av denne typen – er veldig bra. Jeg kjenner ikke til noen andre i Norge som gjør dette, og tar Las Vegas hjem til Bergen. Jeg er veldig fornøyd, og det gir mye motivasjon.

Nå skal altså Las Vegas på Norges-turné – i en litt mindre utgave.

– Jeg har mange ambisjoner for forbundet. Lenge har jeg vært på utsiden og følt at kickboksing i Norge har et stort ubenyttet potensial. Vi har hatt mye å gå på når det gjelder å lage show. Stevner har blitt arrangert på litt kjedelige måter. Dette er en bra måte å gjøre det på.

Simen Søvik

Forbundspresidenten ønsker å ha kamper fredag og lørdag, men samle de beste finalene til et Las Vegas lignende show lørdagskveld.

Bra med et slikt stevne i Bergen

At showet vil bli en suksess i andre byer enn Bergen er ikke sikkert. Bergensere er kjent for å være lidenskapelige, noe den økende stemningen utover kvelden var et bevis på.

Blant publikum satt tidligere verdensmester i kickboksing, Marielle Vermedal Hansen og fulgte både kampene og stemningen.

– Det er mye liv og røre her, og kjempegod stemning. For meg er det sosialt å være her i tillegg til god underholdning. Det er veldig kjekt at vi har et slikt stevne her i Bergen, sier hun.

Nå har hun byttet til boksing, og var nære til å kvalifisere seg til Rio-OL tidligere i år. Reglene til Det internasjonale bokseforbundet satt Vermedal Hansen på tribunen i to år. Hun ble rammet av regelen som sier at ingen bokser kan drive med to idretter som tillater knockout samtidig. Men nå har forbundet opphevet denne regelen, og lørdagens show kan friste henne tilbake til kickboksing.

– Både og, nå har de jo åpnet opp for at man kan drive med proffboksing samtidig som kickboksingen igjen. Så hva jeg gjør, det får tiden vise. Kanskje jeg er med på neste års Fight Night, sier hun.

Lokale tap på slutten

Bergenspublikum hadde fullt opp Scandic Hotell, og ga alle de lokale fantastisk støtte. Men det var spesielt i de to siste kampene at publikum våknet til livet. Først ut var Mixed Martial Art-utøveren Alexander Jacobsen som kjempet mot tre ganger verdensmester Edouard Bernadou – i en gren av han vanligvis ikke konkurrerer i.

Han tapte på poeng, men var fornøyd med sin egen – og publikum sin innsats etter kampen.

- Det var helt rått. Vi bør absolutt ha mer av dette i Norge. Han var god og jeg er ydmyk, men jeg viste at jeg kunne klare flere runder mot han. Ingen stopper meg på hjemmebane, sier Jacobsen.

Hovedkampen mellom Bergen Kickboxingklubb sin egen Milton Barrios Galarreta og serbiske Petar Zivkovic skulle egentlig vare i ti runder, men etter fem runder med juling valgte treneren til Galarreta å kaste inn håndkle.

– Det er kjekt å se så mange folk som støtter oss. Stemningen er god og det er mye jubel, men i dag holdt ikke kondisen helt inn dessverre, sa han rett etter kampen.

Så får vi se da om det blir lignende show rundt omkring i Norge etter hvert. Gundersen kan i hvert fall love gjentakelse neste år.