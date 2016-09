Ekspertene er enige om effekten.

- Noen kan oppleve at musikk kan forstyrre, men de fleste mennesker jeg har snakket med har utbytte av det, sier overlege Audun Myskja.

Han er faglig leder ved Senter for Livshjelp i Ski, der han også bruker musikk i behandling. Han anbefaler å prøve å bruke musikk til trening.

Kan ha stor effekt

- Musikk har veldefinerte virkninger i nervesystem, hjerne og kropp. Når du får en musikalsk puls på øret blir det plukket opp slik at nervesystemet og hjernen kan organisere seg bedre, og impulsene i nervesystemet blir mer effektive, sier han.

Enkelte har hevdet at musikk i trening nærmest kan sidestilles med prestasjonsfremmende midler. Blant annet har en undersøkelse, gjort av Brunel University i Storbritannia, vist at man ved riktig bruk av musikk kan få en økning i prestasjoner på 10–15 prosent.

Lynne Sladky, AP

- Et av de mest kjente eksemplene her er Haile Gebrselassie (Etiopia) som satte verdensrekord på 10 000 meter flere ganger. Han brukte en sang med litt oppløftende rytme som han hadde på øret hele tiden. Den var ikke for hard eller voldsom, men hadde en litt rullende rytme. Musikk kan nesten fungere som en trener som står der og roper «litt til, litt til», slik at man får den drahjelpen man trenger når det røyner på, sier Myskja.

Som en treningspartner

Personlig trener Rune Asp mener man kan få et så stort utbytte av å lytte til musikk til trening at han foreslår for kundene sine å gjøre det.

Olav Olsen

Asp har jobbet i treningskjeden Sats i ti år, og i hovedsak ved «flaggskipet» på Bislett, der han har mellom 25 og 30 kunder i uken.

- Jeg anbefaler å trene med musikk. De fleste som ikke trener med en kompis eller venninne, foretrekker det. Det gir en stor fordel. Man gir mer, man får mer energi og et slags kick av det. At folk gir det lille ekstra med musikk, er jeg helt sikker på, sier han.

- Man gir litt mer hvis man er glad. Og det gir mer energi hvis man synes det er tungt å komme i gang. Det blir lettere å snu det til noe positivt, sier Asp.

Trine Eide Teigen har Asp som personlig trener, og har gått hos ham siden april. Hun trener for å holde seg i form, og prøver å få til tre til fire dager med trening i uken.

- Uten musikk hadde jeg nok mistet treningsmotivasjonen med en gang. Jeg klarer også å presse meg mer med musikk. Hvis jeg for eksempel har som mål å jogge en viss periode, vet jeg at sangene varer omtrent tre minutter og kan telle dem slik at jeg ikke mister motivasjonen helt, sier hun.

Finn din egen drivkraft

Hun forteller også at hun setter i øreproppene bare hun skal ut og gå. For henne er det nesten som en vane, og en bakgrunnsstøy som må være der.

- Jeg klarer meg ikke uten musikk hvis jeg skal løpe, men det hjelper meg også over dørstokkmila. Jeg merker også at musikk med fart hjelper meg hvis jeg blir sliten. Jeg løper jo raskere med musikk, forteller Teigen.

Myskja forteller at det ikke nødvendigvis trenger å være musikk «på øret» som gir motivasjon. Hvis treningen føles tung, kan man også dra frem en sang eller rytme inni seg.

- Om du vil ha det på øret eller som indre sang, vil jeg anbefale at du prøver deg frem til, for å så søke i ditt «indre laboratorium» om hva som gir deg drivkraft, sier han.

Overlegen understreker hvor stor betydning det har at vi holder oss i bevegelse, og at det da er viktig å finne ut hva som gir deg lyst til å være aktiv.

- Det er viktig for de fleste mennesker å finne ut hva som gir drivkraft, og finne ut hvorfor man sliter med motivasjonen og hvordan man kan bruke musikk som drahjelp, sier Myskja.