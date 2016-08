- Politisk korrekthet dominerer alt, sier sjakkstjernen.

2015 var relativt rolig for Magnus Carlsen. Men 2016 er et VM-år - i november skal han i aksjon mot Sergey Karjakin i New York - og det merkes på den globale interessen for sjakkstjernen.

Carlsen er aktuell med dokumentarfilmen «Magnus», som har premiere 2. september i Norge og allerede er solgt til over 50 land.

Søndag er Carlsen under lupen i El Mundo. Spanias nest største avis har sendt en journalist til Oslo for å lage et stort portrettintervju på sjakkverdensmesteren.

I artikkelen skildres Carlsens reise - fra et sjenert barn til sjakkens desidert største stjerne - den utrolige historien nordmenn flest nå kjenner godt.

Carlsen benytter imidlertid også muligheten til å komme med et sjeldent innspill i samfunnsdebatten.

Føler seg misforstått

Bakgrunnen er en kommentar han kom med i mars. I et intervju med TV 2 sa Carlsen at han er en «stor fan» av republikanernes omstridte presidentkandidat Donald Trump. Carlsen føler sitatet ble vridd og vendt på.

- For noen måneder siden vitset jeg om valget i USA. Jeg uttalte at jeg likte Trumps stil, at han er morsom, kanskje fordi han ikke er i stand til å argumentere på en rasjonell måte eller at han er flink til å sette navn på ting («crooked Hillary» er ett av kallenavnene Trump har funnet opp, journ. anm.). Neste dag var overskriftene i avisene «Carlsen støtter Trump». I landet mitt dominerer politisk korrekthet alt. Vi bør være mer åpne, sier Carlsen til El Mundo.

REUTERS

- Derfor holder jeg kjeft

Carlsen kommer sjelden med utspill om politikk eller det norske samfunnet. Det forklarer han også årsaken til i intervjuet. Carlsen sier det er best å «holde kjeft», og begrunner det slik:

- Jeg har selvfølgelig mine politiske meninger, men det finnes folk som ikke ville likt dem. De ville kanskje kritisert meg om jeg snakket ut.

Carlsens uttalelser gjennom sjakkarrièren har stått i sterk kontrast til hvordan sjakklegenden Garry Kasparov opptrer i mediene. Russeren, som har fungert som Carlsens trener i to perioder, er en velkjent kritikker av Vladimir Putin. Den tidligere sjakkverdensmesteren har til og med sittet i fengsel som følge av sine politiske overbevisninger. Carlsen forteller at han ikke snakket om politikk med Kasparov, men snarere «bare om sjakk».

Den kommende VM-kampen har forøvrig også beskrevet som en interessant duell sett i lys av verdensbildet. Russlands håp Sergey Karjakin, som opprinnelig kommer fra Krim-halvøya, har ikke lagt skjul på sin støtte til Vladimi Putin, og møter altså Carlsen fra USA-allierte Norge.

Sjakkbataljen vil dessuten finne sted i nettopp USA, nærmere bestemt på Manhattan i New York.