Sikret seg sin fjerde pallplass på like mange VM-runder

Andreas Bakkerud kjørte kontrollert inn til en ny pallplass under helgens VM-runde i Loheac i Frankrike. Foran 80.000 franskmenn tok han plassen foran hjemmefavoritten Sebastien Loeb som kjørte inn som nummer tre.

Fakta: Andreas Bakkerud Født: 10.10.91 Bor: Bergen Team: Hoonigan Racing Division Bil: Ford SuperCar (Firehjulstrekk, 600 hk og 0–100 km/t på 2,2 sekunder) Meritter: Verdensmester med teamet Ford Olsbergs MSE i 2014, europamester Super 1600 i 2011 og 2012

- Det er utrolig digg på et sånt event som det var her, jeg tror det til og med var publikumsrekord, sier en fornøyd Bakkerud.

Bakkerud hadde problemer med starten gjennom hele helgen, men god fart i bilen sikret han gode plasseringer. I finalen startet han som nummer to, men fikk hard konkurranse om plasseringen.

- Det var hardt og brutalt. Jeg startet finalerunden fint, men så ble det mye kontakt og jeg falt ned på fjerdeplass og måtte kjempe meg opp igjen. Men farten har vært god hele helgen, og jeg klarte å kjøre meg opp igjen, sier han.

LES OGSÅ:Morgan havnet i koma etter en ulykke da han var seks år. Nå sprenger han rekorder i 100 km/t (saken krever innlogging)

Norsk duell

Det ble hett mellom de to norske sjåførene, Petter Solberg og Bakkerud, og det var bergenseren som kom seirende ut av duellen.

- Det var en fight der ja, og rett etter målgang var adrenalinet høyt. Jeg følte han var hard og, han følte nok jeg var hard. Men det er akkurat sånn det skal være i rallycross, sier Bakkerud om duellen.

En som utnyttet den norske duellen var svensken Johan Kristoffersson. Han kjørte fra og så seg aldri tilbake. Dermed sikret han seg sin første VM-seier for sesongen.

Mamma Bakkerud: - Jeg hadde blitt sur uten seier

- Flyter på en god bølge nå

På de siste fire VM-rundene har Bakkerud sikret seg fire pallplasseringer. To seire og to annenplasser viser at Bakkerud har stabilisert seg i toppen.

- Det er helt superdigg. Vi flyter på en god bølge nå. Jeg føler jeg har stabilisert meg i toppen, ja. Jeg har kjørt uten å ta store risikoer, selvfølgelig tar man litt større sjanser i finaler. Resultatene er blitt jevnere, og jeg kjemper bra hele tiden, sier han.

Også lagkompis Ken Block kom seg til finalen, men en skade på bilen gjorde at han havnet sist i løpet.

- Det er det beste resultatet vi har hatt som lag noensinne, og det viser at vi er et lag som er på vei oppover. Det var godt å få Ken opp igjen der han skal være, sier han.

Men seieren til Kristoffersson sendte Bakkerud en plass ned igjen på sammenlagtlisten – ett poeng skiller konkurrentene.

- Målet er å bli nummer tre, og drømmen er å vinne. Jeg gir alt jeg kan, og selv om vi ble nummer to i helgen, så er jeg ikke misfornøyd. Jeg gjorde mitt beste og føler ikke jeg kunne gjort noe annerledes.