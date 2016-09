Paralympics 2016 åpnet på mektige Maracanã natt til torsdag.

Et fullsatt Maracanã stadion fikk et se et åpningsshow som frisket til med en vågal stil. Tonen ble satt av Aaron Fotheringham, en av verdens fremste ekstremsportutøver som sitter i rullestol.

For folk

– Dette kommer til å være folkets leker. Du finner ikke personer med mer lidenskap for sport, sa president i Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Philip Craven.

Han ble buet på da han takket regjeringen for støtten, men fikk tilsvarende jubel da han hyllet lekenes helter.

Samtidig var IOC-president Thomas Bach, som den første IOC-president siden 1984, ikke til stede under åpningen av Paralympics. Han deltar på en minnehøytidelighet for nylig avdøde Walter Scheel. Scheel var en tidligere tysk politiker og som fra 1974 til 1979 var president i daværende Vest-Tyskland.

Kritiske røster

Publikum i Brasil er kjent som et rett fram folkeferd, og de viste også hvorfor under denne åpningsseremonien. Flere tusen tilskuere ropte «ut med Temer» da Brasils nye president Michel Temer ankom seremonien. De ytret sin misnøye mot den nye presidenten, og mange ropet ut at han burde trekke seg fra stillingen. Det skjer bare én uke etter at han overtok embetet etter avsatte Dilma Rousseff.

Seileren Bjørnar Erikstad (35) var norsk flaggbærer under åpningsseremonien. For flere av de norske utøverne ble det en avkortet seremoni, fordi om lag halvparten skal i aksjon allerede torsdag. (©NTB)

Se bilder fra åpningsseremonien øverst i saken.

Hevder IOC-presidenten er utnevnt som vitne i billettskandale, nå dropper han Paralympics

Rungs mål er å knuse hele den norske OL-medaljefangsten

Norges gullhåp ble født med én arm og ett bein. Så ble hun etterlatt på fødestua