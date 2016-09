Paralympics 2016 åpnet på mektige Maracanã natt til torsdag.

Muntre sambarytmer satte stemningen i åpningsseremonien for Paralympics i Rio de Janeiro. 4.342 sportsutøvere fra 159 land samt det internasjonale flyktninglaget er rede for konkurransene.

– Dette kommer til å være folkets leker. Du finner ikke personer med mer lidenskap for sport, sier president i Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Philip Craven. Samtidig er IOC-president Thomas Bach, som den første IOC-president siden 1984, ikke til stede under åpningen av Paralympics. Han deltar på en minnehøytidelighet for nylig avdøde Walter Scheel, president i Vest-Tyskland i sin tid.

Det var også demonstrasjoner i forbindelse med åpningen. Flere tusen tilskuere ropte «ut med Temer» da den nye presidenten ankom seremonien.

Seileren Bjørnar Erikstad (35) var norsk flaggbærer under åpningsseremonien. For flere av de norske utøverne ble det en avkortet seremoni, fordi om lag halvparten skal i aksjon allerede torsdag. (©NTB)

