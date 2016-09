På et rehabiliteringssenter i krigsherjede Jugoslavia var det meningen at barna skulle være i én måned. Aida Husic Dahlen ble boende i fire år.

RIO DE JANEIRO: Aida Husic Dahlen (25) husker ikke så mye fra tiden før hun kom til Norge. Det meste er hun blitt fortalt i ettertid.

Men hun minnes én ting:

- Hver måned var det noen dager hvor jeg var alene. Ungene hadde blitt sendt videre. Da gikk jeg alene rundt på rehabiliteringssenteret og lette etter ting som kanskje hadde blitt glemt igjen, sier hun.

Rehabiliteringssenteret hun snakker om var et prosjekt som het «Barn i nød» i Montenegro. Dit ble barn sendt fra land som var rammet av krigen i Jugoslavia. Etter én måneds opphold ble barna sendt videre til fosterfamilier eller barnehjem.

Men ikke Aida. Hun var alltid den som ble værende.

- Jeg skjønte sikkert hva som foregikk. Jeg tror ikke jeg syntes at det var noe gøy, sier Aida Dahlen.

Forlatt på fødestua

En rekke tilfeldigheter har brakt henne dit hun er i dag, som medaljekandidat for Norge i Paralympics.

Historien om Aida begynte 5. oktober 1990 i Sarajevo. Det var der hun ble født kort tid før krigsutbruddet i Jugoslavia – med én fot og én underarm. Foreldrene kunne ikke ta seg av henne. Aida ble etterlatt på fødestua.

Tre år gammel ble hun sendt videre til rehabiliteringssenteret i Montenegro.

Det var lite som tydet på en lysende fremtid for Aida. Vendepunktet kom da nordmannen Lars Dahlen ble satt som en av lederne ved senteret.

- Da jeg kom ned dit var Aida den eneste som var boende der fast. Vi ble veldig godt kjent selv om vi ikke hadde samme språk. Hun var en veldig åpen person. Hver morgen kom hun løpende ned og skulle sitte på fanget mitt, forteller Lars Dahlen.

Senere kom kona Anna Tove Fennefoss ned til Montenegro. Det var hennes forslag å adoptere Aida.

- Vi visste at hun ikke hadde foreldre, og at prosjektet ikke ville vare i all evighet. Vi var helt enige om at vi skulle forsøke å adoptere Aida, sier Lars Dahlen.

Kunne norsk etter tre måneder

I 1997 fikk de med seg Aida Husic Dahlen hjem til Kristiansand.

Anna Tove husker at den lille jenta nektet å snakke ett ord montenegrinsk så snart hun var på plass i Norge.

- Da hun kom til Norge, hadde hun bestemt seg for at nå var hun norsk. Punktum. Etter tre måneder satt det norske språket inne, forteller hun.

Det var i Kristiansand at Aida Husic Dahlen ble introdusert for bordtennis. Det ble tidlig klart at hun hadde et balltalent, og hun drev med alt fra håndball, til fotball og innebandy. Men det var da hun prøvde bordtennis som 12-åring hun følte hun hadde funnet sin idrett.

- Det var følelsen det ga meg. Jeg tok det veldig lett. Jeg hadde det i blodet og følte at de var det jeg skulle drive med, forteller hun.

Har slitt med blikk fra folk

Livet som litt annerledes har imidlertid ikke alltid vært enkelt.

- Det er blitt en del blikk på armen min. Folk er ikke så vant til å se andre funksjonshemmede. Da er det lett å stirre litt. Jeg tror ikke det er gøy for noen, og det plager meg litt ennå. Jeg tror aldri man helt kommer seg over det, men man blir litt mer likegyldig til det etter hver. Jeg tenker mer at folk har godt av å se at folk klarer seg, sier Aida.

I begynnelsen nektet hun å spille mot andre funksjonshemmede. Aida så ikke på seg selv som funksjonshemmet. Til slutt ble hun overtalt til å være med på en turnering. Det gikk bra. Og slik ble hun hektet.

Siden er utallige treningstimer blitt lagt ned på veien mot verdenstoppen. I 2015 ble hun EM-mester. I Rio de Janeiro er hun nå en av Norges heteste medaljekandidater.

Hun drømte om medalje også i London for fire år siden. Det ble femteplass. For Aida var det et nederlag.

Mental utfordring

Der hun smilende spaserer rundt i utøverlandsbyen i Rio de Janeiro fremstår hun rolig og avbalansert. Men under kamper har hun et temperament som kan koke over. Treneren hennes har kalt henne for «Kruttønna fra Balkan». Derfor har Aida jobbet ekstremt hardt med hodet. Hun samarbeider tett med sin mentale trener. Nå føler hun seg klar.

- Jeg blir mye roligere og smartere når jeg greier å tenke med hodet. Jeg blir mer observant når jeg klarer å jobbe godt mentalt. Det er veldig viktig for meg i idretten og i livet, sier Aida.

Hun bruker ikke mye tid på å tenke tilbake på fortiden. Selv sier hun at hun lever i nuet. Men det er vanskelig å unngå tanken om hvor tilfeldig det er at hun nå skal kjempe om gull for Norge i Paralympics.

- Det er veldig flott at de likte meg så godt at de ville adoptere meg. Man vet hvordan livet hadde blitt hvis jeg ikke hadde kommet til Norge, sier Aida Husic Dahlen.

