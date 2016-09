Bordtennisspilleren deltar i sitt femte Paralympics. - Det høres kanskje litt feil ut, men jeg er ikke så opptatt av å vinne eller tape.

BT treffer Tommy Urhaug hjemme i stuen på Manger. På fanget har han datteren Solveig på fem måneder. I andre enden av stuen leker eldstedatteren Øyvor (5). For fire år siden satt Øyvor på tribunen når faren tok gull under Paralympics i London. Når bordtennisspilleren skal forsvare gullet i Rio, blir det uten konen Gunn og barna på tribunen.

Rune Sævig

- Det blir veldig rart, jeg har alltid vært med på tribunen. Men jeg regner med jeg ikke legger så mye merke til det. Jeg er hjemme med to små barn i hverdagen. Så får jeg prøve å få med meg det som skjer gjennom internett. Blir det om natten får jeg ha med mobilen på nattbordet, forteller Gunn Urhaug.

Hun har vært fast tilskuere siden Tommy Urhaug sitt første Paralympics i 2000 – den gang i Sydney. Men selv om hun ikke blir med denne gangen, gir han mye av æren til familien hvis han vinner.

Fakta: Tommy Urhaug Alder: 36 Bor: Manger, Radøy. Sivil status: Gift med Gunn Christiansen Urhaug. Sammen har de datteren Øyvor (5) og Solveig (5 mnd). Klubb: Stord. Trener: Jan Bergersen. Idrett: Rullestolbordtennis. Paralympics: Gull i London 2012, bronse i Beijing i 2008. Flere EM- og VM-gull.

- Lykkes man, så gjør man det med familien. Jeg hadde ikke klart det hvis det ikke var for den jobben Gunn gjør hjemme med ungene, og den jobben foreldrene mine har lagt ned i mange år for at jeg skal prestere. Det er kanskje kjekkere for dem at jeg lykkes siden de har vært med å bidra, og jeg føler jeg får gitt noe tilbake, forteller han.

Ikke opptatt av å vinne

Etter Paralympics i London trodde de fleste at han kom til å gi seg, men etter noen uker på sofaen bestemte Urhaug seg for å gå i gang med en ny fireårsperiode. I fire år har fokuset vært Paralympics, man skulle derfor tro at gullet var alt han tenkte på.

- Det høres kanskje litt feil ut, men jeg er ikke så opptatt av å vinne eller tape, forteller han. Så lenge jeg har levert en god prestasjon er jeg fornøyd. Selvfølgelig blir jeg mest glad for å vinne, men taper jeg etter en god prestasjon går det ikke like mye inn på meg som det gjør hvis jeg føler jeg burde slått motstanderen. Om jeg har tapt eller vunnet er jeg ikke så annerledes når jeg kommer hjem, forteller han.

- Han er veldig sånn at han har gjort sitt beste og ferdig med det, følger konen Gunn opp.

Vet hva han går til

Fem Paralympics har det blitt. To femteplasser i de to første mesterskapene. Så ble det bronse i Beijing, før han tok med seg gullet hjem etter London i 2012. I tillegg har han flere EM- og VM-gull.

Han har vunnet alt han kan vinne, og for første gang skal han forsvare Paralympics-gullet – i stede for å jakte det.

Rune Sævig

- Det er litt annerledes siden jeg har vunnet alt i min idrett. Presset på at jeg mangler det ene gullet er vekke, men det kan fort bli en hvilepute også. Jeg prøver å gå inn i mesterskapet med tanken om at dette blir mitt viktigste, forteller han.

Rutinen gir han også en stor fordel. Et Paralympics er mye større enn et annet mesterskap. Utøvere fra flere idretter er samlet og det er flere man må ta hensyn til.

- Forskjellen nå er at jeg vet hva jeg går til. Jeg vet hver minste detalj av hva som skal skje, og hvordan det skal skje. Første gangen var alt stort og ukjent, nå kan jeg fokusere på den jobben jeg skal gjøre. Det er stort å delta, men opplevelsene er ikke like store lenger. Inntrykkene er ikke like store som den første og andre gangen, forteller han.

Usikker på fremtiden

Også på hjemmebane har ting forandret seg siden han reiste til Sydney for 16 år siden. At han har blitt småbarnsfar har hatt stor betydning for prioriteringene.

- Etter at vi fikk unger har jeg vært mer bevisst på å ikke farte like mye rundt. Jeg vil jo være mest mulig hjemme nå når de er små. Det blir en del reising, men jeg prøver å sile ut de viktigste mesterskapene slik at jeg får mer tid hjemme, forteller han.

Om han velger å fortsette etter sesongen vet han ikke – eller noen andre.

- Det handler om motivasjon og sponsorer, det er mange ting som skal falle på plass. Familien må også være med. Verken jeg eller noe andre vet det. Jeg får se hvordan følelsen er etter Paralympics, sier han, og legger til at han uansett kommer til å fullføre sesongen.

Satser han på fire nye år, vil han være 40 år når Paralympics starter i Tokyo. Men som i de fleste andre idretter er det hele tiden utvikling. Og det er en av de største grunnene til at han gikk i gang med fire nye år etter London.