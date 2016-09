En representant fra Hviterussland markerte seg med å gå med utestengte Russlands flagg under åpningen av Paralympics natt til torsdag norsk tid.

Flagget ble i ettertid beslaglagt av arrangøren.

I forkant av Paralympics gikk lederen av Hviterusslands paralympiske komité ut med støtte til de utestengte russiske utøverne. Det russiske flagget var da også meget godt synlig da en leder fra Hviterusslands delegasjon holdt det høyt hevet bakerst i deres tropp under innmarsjen på Maracanã stadion.

IPC suspenderte tidligere i måneden Russland for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som medlemsland, og særlig for systematisk doping og juks med dopingprøver. Avgjørelsen betydde i klartekst at russerne ikke fikk delta i Paralympics i Rio 7.-18. september. Bakgrunnen for suspensjonen er avsløringen av det statlige dopingprogrammet i den såkalte McLaren-rapporten. Den påviste at 35 positive dopingprøver fra russiske paralympiske utøvere i perioden 2012 til 2015 var forsvunnet. I tillegg er det påvist at det under Paralympics i Sotsji i 2014 ble bedrevet omfattende juks med russiske dopingprøver. Russland valgte å anke beslutningen, men de fikk ikke medhold i CAS. Dermed går lekene av stabelen uten russiske utøvere.

Den paralympiske komité utestengte alle de 267 russiske utøverne til mesterskapet. Det skjedde etter opplysningene om statsstøttet doping i russisk idrett.

IPC vurderer oppfølging

Før flaggdemonstrasjonen hadde presidenten i den Internasjonale Paralympiske Komité (IPC), talet om sin støtte til utestengelsen av de russiske utøverne, skriver The Guardian. Avisen skriver nå at komiteen vurderer hvordan de skal følge opp protesten fra de hviterussiske utøverne.

Det er ukjent om flaggdemonstrasjonen får noen konsekvenser for Hviterusslands deltakelse i lekene.

Da avgjørelsen om å utestenge Russland fra lekene kom, sa IPC-leder Philip Craven følgende:

Arrangerer paralympiske trøsteleker

– Dagens avgjørelse understreker vår sterke tro på at doping absolutt ikke har noen plass i paralympisk idrett. Videre blir det lettere for oss å sikre en retteferdig konkurranse for utøvere i hele verden, sa Craven.

Timer før åpningsseremonien i Paralympics innledet Russland sine egne «trøsteleker» for utøverne som ble nektet Rio-tur. Russiske popstjerner sang til skuffede utøvere som i to dager skal konkurrere i sine idretter.

– Denne store begivenheten er en hyllest til våre utøvere som med hardt arbeid, mot og tro på seg selv og sine evner utgjør et inspirerende eksempel for oss alle, skrev president Vladimir Putin i et budskap som ble lest av idrettsminister Vitalij Mutko.

Også i Canada har det vært protester mot utestengelsen av russiske utøvere. Utenfor WADAs kontorer i Montreal stilte flere fra det russiske miljøet i byen opp for å vise sin støtte, og viftet med russiske, canadiske og bannere som leste "Stop WADA!", skriver nyhetssiden RT.

(©NTB)