Roeren Olaf Tufte liker ikke det han leser og hører om dagen. Det som irriterer mest, er alle som hyler om hva de mener blir gjort galt, uten å kjenne til hva som gjøres.

- Misforstå meg riktig. Konstruktiv kritikk er veldig viktig. Men balanse mellom konstruktivt og destruktivt er noe man bør ha kontroll på før man åpner kjeften.

41-åringen er en av Norges største utøvere i sommer-OL- gjennom tidende. Han liker ikke at folk «slenger dritt».

- Det er slik vi kjenner politikken på sitt verste. Nå er den i ferd med å overta kommunikasjonen i idretten også. Vil vi virkelig ha mange skrikedukker som vier tiden på å kritisere, fremfor å gjøre noe? I så fall er vi i ferd med å lykkes.

Veteranen er tilbake i hverdagen etter medaljefangsten i Rio. Han har vært sammen med familien og kjørt motocross hjemme på gården i Nykirke, men følger også nøye med på debatten rundt Olympiatoppen og bruk av ressurser.

- Idretten er i ferd med å bli litt for politisk, og det smitter fra øverste hold og helt ned til de som skal utøve idretten.

Han ser at kritikerne har trukket frem at det «kun» ble fire bronsemedaljer i Rio. Selv tok han og makker Kjetil Borch den ene i dobbeltsculler, Tuftes fjerde OL-medalje.

- Kritikkene hagler fra idrettstopper, pensjonerte utøvere, forståsegpåere, og alle som mener noe om Idretts-Norge, sier Tufte og sikter til Andreas Thorkildsen, Hans B. Skaset og mange andre som er kommet på banen.

- Mer penger og færre medaljer, er det som er hovedbudskapet i kritikken. Og det ser jo ikke bra ut. Men vi kan ikke sammenligne pris pr. medalje med det som foregikk for 15–20 år siden. Utviklingen fortsetter, prisen for alt går oppover, nivået blir definitivt ikke lavere.

- Så hva må til for å løfte de norske utøverne og bedre resultatene? For du er vel ikke fornøyd totalt sett?

- Jeg vil ha folk som har gode holdninger, gjennomslagskraft og stor arbeidsvillighet til å lede oss. Helst noen vinnerskaller med en dose sunn fornuft, og forståelse av å bygge lag og kulturer. Det innebærer også ledere som setter seg ned og diskuterer fremtiden, blir enige om strategien inne på kammerset. Og at alle jobber felles mot målene. Jeg vil ikke at folk skal skylde på hverandre, og er etterpåkloke. Hva skjedde med laget Norge? Vi må stå sammen og kjempe mot verden. Nå kjemper vi mot hverandre på laget, mens verden rykker fra.

Har aldri likt syting

Tufte har 20 års erfaring som toppidrettsutøver, de 16 siste som OL-deltager. Han har aldri vært kjent for å syte, og mener det ikke fører noen vei. Samtidig ser han at Norge har mye å gå på sammenlignet med mange andre land.

Hva er så hans løsning på å løfte norsk toppidrett på et høyere nivå?

- Jeg vil ha noen som vil jobbe med det vi har, og kjemper utrettelig for å få mer. Uten å syte om hva andre har. Jeg vil ha dem som er villige til å brette opp ermene og vise vei, ikke dem som er opptatt av å ha det siste ordet og ta den siste selfien for å vise at de har vært der.

Tufte er enig i at Norge fortsatt er i bakevja sammenlignet med OL i Sydney i år 2000, der det ble 10 medaljer og Athen 2004 med fem gull.

- Ja, etter det har kurven dalt, fordi så mange etablerte har forsvunnet av naturlige årsaker. Vi var så ovenpå i denne perioden fordi ting var veldig bra. Mye stang inn. Og idretten slurvet nok litt med rekrutteringen. Det har vi fått smake på nå de siste åtte årene, men vi har forlengst forsøkt å snu det. Det tar bare lengre tid enn når gode utøvere plutselig legger opp.

Tid for nytt slagord

Når Tufte husker tilbake, ikke minst da han tok sitt første av to OL-gull i 2004 i Athen, minnes han følgende:

- Ingebrigt Steen Jensen var på Olympiatoppen og pratet for oss utøvere som skulle dit. Sammen laget vi et slagord: Sprenge og perse i Athen. Alle utøverne stilte seg bak dette. Det var liksom litt mening i det. Og veldig mange klarte det ultimate – nemlig å perse i OL. Når verdens beste perser i OL, ja da blir det ofte metall rundt halsen.

Tufte trekker sammenligningen til utfallet i Rio.

- Fasit der er at veldig mange perset i Brasil, og det er fantastisk. Ser man på dem som gjorde det, er de fleste unge, lovende utøvere. Da kan man ikke slakte innsatsen deres. De har prestert sitt beste i nettopp OL. Det er kunst å få til det, men disse er fremtidens utøvere for 2020 og 2024.

- Er du enig i at Olympiatoppen skal ha strengere krav enn det som er vanlig internasjonalt?

- Ja, og det er en grunn for det. Vi skal til OL for å prestere, ikke være på tur. Dette er det en del som har misforstått av både ledere og utøvere. OL er det ultimate for en idrettsutøver. Vi jobber i olympiske perioder på 1460 dager, fordi du virkelig vil vinne. Å være leder eller støtteapparat for olympiske utøver bør henge høyt, og de utvalgte må ønske å være der for å yte, slik at andre presterer. Det skal være tøft å klare olympiske krav. Det gjør det enda mere eksklusivt å komme dit. Vi må strekke oss litt ekstra for å være gode nok. Men slutt å kaste dritt.

Norge skal opp igjen

Tufte håper og tror at norsk toppidretter er i bunn av bølgedalen nå, og at oppstigningen mot Tokyo i 2020 er i gang.

- Alle de unge som presterte bra i Rio, skal prestere strålende i Tokyo. Det må være målet. Hvordan får man det til? I alle fall ikke ved å bruke masse energi på å fordele skyld. Det må bli samling om et felles mål og opplegg. Jeg er ikke i tvil om at både utøvere, trenere og ledere må ønske å bli så gode som mulig. Ta med de utøverne som lurer på hvor gode de kan bli, de som er nysgjerrige og sultne.

- Jeg ønsker utøvere og ledere som uansett jobber med det de har, fordi ønsket om utvikling er høyere enn ønske om glitter. Kom ikke å si at det ikke er mulig å lykkes i diverse idretter fordi vi ikke har forutsetningene. Vebjørn Rodal tok OL-gull på 800 meter, Aleksander Dale Oen vant VM-gull i svømming og OL-sølv. Norge vinner medaljer i vannidretter som roing, padling og seiling. Det er mulig om du har en pose av potensial og er villig til å gjøre det som kreves.

- Men er det bare å bite tennene sammen og gyve på?

- Nei, alle må gå en runde med seg selv og finne ut hva vi kan gjøre bedre. Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen, utøvere og trenere. Men alle må først feie for egen dør.

Tufte liker heller ikke at medier slakter utøvere og ledere som gjør sitt beste, fordi det skremmer eventuelle sponsorer. Derfor tror han at det vil bli flere gullhistorier dersom man er mer positiv enn negativ. Men det aller viktigste er at ledere, utøvere og støtteapparat finner et felles må og blir enige om veien dit.

- Slutt i alle fall å rakke ned på hverandre, hjelp hverandre til å nå målene.

