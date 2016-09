IOC har tatt med fem nye idretter til neste sommer-OL i Tokyo. Minuset er bare at det kan bli en engangsforeteelse.

Aktive i karate, surfing, klatring, baseball og softball jublet da IOC åpnet opp for nye idretter i sommer-OL i 2020, men IOC-representant Gerhard Heiberg advarer.

- De er på ingen måte inne på programmet for godt. Det er Japan som har ønsket disse idrettene, men de kan bli kastet ut allerede etter 2020, sier han.

Heiberg forteller at alle tror at disse idrettene er kommet for å bli, men slik er det ikke.

- Neste arrangør kan komme til å velge helt andre idretter. Mye avhenger dessuten av hvor stor suksess de nye idrettene blir, forklarer Heiberg.

OL – noe å klatre mot

- Jeg ante ikke at vi kunne komme så fort ut igjen, men jeg har ikke satt meg så mye inn i det, sier Magnus Midtbø, Norges og en av verdens beste klatrere.

Han har akkurat vært på en to ukers treningsleir i Innsbruck, skal snart på trening på Mallorca, mens han venter på å klatre Trollveggen for første gang.

- OL er en ekstra gulrot, og i 2020 er jeg 31 år. Det er fortsatt mulighet til å få oppleve det. Eneste litt dumme er at arrangøren har valgt en kombinasjon av speedklatring, buldring og klatring i tau. Det er som å kombinere 100 meter, 3000 meter og 400 meter hekk, sier Midtbø.

- Samtidig har vi nå en fot innenfor, og får jobbe ut fra det.

Sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund kjenner opplegget godt.

- IOC vedtok på kongressen i Monaco å ta med noen ekstra idretter i tillegg til som er på det faste programmet, men de må være godkjent av IOC. Karate er nesten nasjonalsport i Japan, så derfor kom den med. IOC skal ha kongress i Peru i 2017. Da skal man gå gjennom alle idrettene. Etter 2020 er det ingen som vet hvem som skal på programmet. IOC vil helst ha idretter der dommerne ikke har så stor innflytelse, som er publikumsvennlige og appellerer til ungdommen.

Vokser seg enda større

Sommerprogrammet er egentlig sprengt. Med nesten 11000 utøvere allerede, og med ytterligere 474 og 18 nye arrangementer, er det enda flere haller og baner som må etableres.

Disse idrettene er for øvrig populære i Japan, som er neste OL-arrangør på sommerføre.

IOC er hele tiden ute etter å fornye seg, og som Heiberg sier: Enkelte idretter har overlevd seg selv. Vi mister interessen fra ungdommen, og ser at vi ikke har idretter som fenger. Jeg har sagt til en del idretter at hvis dere ikke fornyer dere, står i fare for å bli kuttet.

- Hvilke er det?

- Jeg har ikke lyst til å si hvilke idretter de er. Vi har snakket med dem og bedt dem fornye seg.

Opp til hundekjøring, bandy, skiorientering

På vinterstid er IOC mer fornøyd med å få inn idretter som mer appellerer til ungdommen.

Beijing, som blir OL-arrangør på vinterstid i 2022 når sørkoreanske Pyeongchang er ferdig med sine leker i 2018, er også ute etter å få sine egne vinteridretter på programmet.

- Her har jeg sagt til norske forbund som ønsker bandy, hundekjøring og skiorientering om å stå på. De må gjøre sine hoser grønne overfor kineserne, men det kan ikke være jeg som tar initiativet.

- Få kineserne til å gå inn for det, så skal jeg støtte det i programkomiteen, lover Heiberg.