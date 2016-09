Rebellen Hope Solo ble tilsynelatende utestengt etter at hun kalte svenskenes fotballag for «en gjeng feiginger». Nå kommer det frem at det er flere årsaker til det.

De amerikanske fotballjentene er rutinerte og meritterte. Men under OL i Rio røk de skuffende ut for Sverige i kvartfinalen.

Om Hope Solo ikke er den største stjernen på det amerikanske laget, er hun definitivt den det skjer mest rundt. Etter at USA røk ut på straffespark, kalte hun svenskene for «en gjeng feiginger».

Hope Solo ble så suspendert fra landslaget i seks måneder, tilsynelatende etter den kommentaren. Nå avslører landslagssjefen at det lå flere grunner bak avgjørelsen.

Utenomsportslige hendelser

AP

Det er nemlig ikke første gang at stjernekeeperen blir utestengt fra landslaget. I fjor ble hun utestengt i en måned etter at hun skal ha sittet på mens ektemannen ble arrestert for fyllekjøring.

- Over lengre tid har det vært utenomsportslige hendelser der forbundet har reagert. Hver gang noe har skjedd, har det blitt gjort klart at det ble forventet at dette var siste gang, sier landslagssjef Jill Ellis til det amerikanske fotballforbundets nettsider.

Hun fortsetter:

- Dessverre, slik Hope uttalte seg etter at vi gikk ut av OL, ble vi tvunget til å gjøre noe betydelig. Det er ikke bare basert på kommentarene, det er basert på flere hendelser som har satt et negativt lys på oss, sier Ellis.

Frynsete rykte

Solo er uten tvil den mest kjente kvinnelige fotballspilleren i USA, men hun har også vært involvert i flere kontroversielle hendelser.

- Med så mye å gi, er jeg så lei meg for at fotballforbundet velger å terminere kontrakten min. Jeg kunne ikke vært den spilleren jeg er uten å være den personen jeg er, selv om jeg ikke alltid har gjort de riktige valgene eller sagt de riktige tingene. Gjennom hele karrieren har jeg bare ønsket det beste for dette laget, skrev Solo på Twitter etter at utestengelsen ble kjent.

I 2014 ble hun arrestert for vold mot to familiemedlemmer, en sak som fortsatt pågår.

Solo er gift med den tidligere NFL-spilleren Jerramy Stevens. Dagen før de to giftet seg, ble han arrestert etter en hendelse der Solo skal ha blitt skadet. Han ble imidlertid frikjent.

I 2014 ble også nakenbilder av stjernen lekket på internett.