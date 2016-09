Norges Idrettshøgskole astmatestet 22 norske utøvere uten tillatelse.

22 norske skiskyttere og langrennsløpere ble i september og oktober 2011 testet for astma i et forkskningsprosjekt, står det i en publikasjon som VG har fått tilgang til. Der heter det at den etiske komiteen ved Helse Sør-Øst har godkjent dette, men det stemmer ikke viser det seg nå.

Det er Olympiatoppen, Norges Skiforbund og Norges Idrettshøgskole som sto bak forskningsprosjektet i 2011.

Idrettshøgskolen beklager

Norges Idrettshøgskole beklager dette og trekker nå studiet.

- Det er riktig at denne studien ikke er sendt til REK (etisk komité, journ. anm.). Det er en feil som ikke skulle blitt gjort, sier Kari Bø, rektor på Norges Idrettshøgskole til VG.

Før helgen ble det hevdet at man hadde godkjennelse til å gjennomføre studiet.

- Nei, ikke for denne. Det ble sendt en søknad senere, som brukte samme metodologi, men det er riktig at dette er en feil. Det er bare å beklage fra Norges Idrettshøgskole sin side, sier Bø til avisen.

Hun understreker at det ikke er normalt å starte undersøkelser på utøvere uten å få godkjennelse først. Derfor skal Bø og Norges Idrettshøgskole nå sende ut beklagelser til alle som har vært involvert i testene.

På spørsmål om hvorfor det ble hevdet at man hadde godkjennelser til studiet i 2011 før helgen, svarer Bø følgende til VG:

- Det som ble sagt var at det var gitt godkjenning for studien fra 2013. Dette er korrekt. Man antok da at denne studien inngikk i 2013 prosjektet. Vi har i dag funnet ut at dette ikke var tilfelle. Det er derfor riktig at denne studien ikke hadde nødvendig godkjenning. Dette beklager vi og trekker nå publikasjonen.

Utøvere uten astma tilbudt medisiering

Flere eksperter har den siste tiden reagert på at man i Norge har gitt utøvere som ikke har astma, medisinering for astma likevel. I sommer ble verdens beste skiløper de siste årene, Martin Johnsrud Sundby, dopingdømt på grunn av å ha brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.

Skipresident Erik Røste krevde for kort tid siden full gjennomgang av medisinbruk på skilandslaget, etter at TV 2 avslørte at friske utøvere ble tilbud medisinering mot astma.

Langrennsesset Therese Johaug er selv astmafrisk, men har likevel fått astmamedisinering. Hun er glad for at Skiforbundet skal granske medisinbruken.

- Jeg er glad for at det blir satt ned en slik granskingskommisjon. Vi har ingenting å skjule og vi har ikke gjort noe galt, sier Johaug til Aftenposten.

Kritisk Kowalczyk

TV 2s ekspert Mads Kaggestad mente at en intern gjennomgang i Skiforbundet ikke ville være bra nok.

- Man får inntrykk av det er systematiserte programmer rettet mot utøvere. Hvis dette er initiert helt fra ledelsen så snakker vi en ukultur, og da bør man gjennomgå praksisen av det, sa Mads Kaggestad.

Sist uke ga Justina Kowalczyk kritikk til den norske leiren.

- Jeg har vært i Norge mange ganger, og det er et veldig vakkert og rent land der de fleste innbyggerne er opptatt av helse og kosthold. De elsker fysiske aktiviteter. Men spørsmålet er hva som finnes i den norske luften når sterke, unge mennesker rammes av en så alvorlig sykdom, sa Kowalczyk i et syrlig stikk ifølge Aftonbladet.