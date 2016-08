- Helt avgjørende for oss at denne gjennomgangen gjennomføres og ledes av personer som ikke på noen måte er tilknyttet Norges Skiforbund

Norges Skiforbund bekrefter i en pressemelding fredag at de har bedt Antidoping Norge om å bistå forbundet i gjennomgangen av langrennslandslagets medsinbruk.

- Det er naturligvis helt avgjørende for oss at denne gjennomgangen gjennomføres og ledes av personer som ikke på noen måte er tilknyttet Norges Skiforbund, sier leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.

Mandag morgen sa skipresident Erik Røste at han hadde bedt langrennskomiteen foreta en full gjennomgang av medisinbruken i norsk langrenn, etter at det de siste dagene er skrevet mye om at norske utøvere skal ha fått astmamedisin, til tross for å ha vært friske.

- Førstkommende mandag skal langrennskomiteen møtes for å beslutte hvordan man skal gjennomføre dette på beste måte. Mandat og sammensetning må vi komme tilbake til, men jeg har i dag vært i dialog med Antidoping Norge og daglig leder Anders Solheim, som er positiv til å bidra, sier Torbjørn Skogstad.

Det var TV 2 som først meldte om at flere utøvere, som ville være anonyme, var forundret over å ha fått astmamedisin på landslaget selv om man ikke behøvde det.

- Selv om disse påstandene er fremsatt anonymt uten noen detaljer vi kan forholde oss til, er det behov for at alle forhold knyttet til medisinering avklares åpent og tydelig, sier Skogstad.

Statsråd Linda Hofstad Helleland (H) mener det er helt nødvendig at det blir en uavhengig gjennomgang av medisinbruken i langrennsmiljøet.

– Ingen er tjent med at det settes spørsmålstegn ved troverdigheten, uavhengig av hvilken konklusjon som måtte bli utfallet av en slik gjennomgang, sier Helleland til NTB.

Kulturministeren utdyper hvorfor hun mener at en slik gjennomgang må være uavhengig.

– Det er viktig at vi får en debatt om hvordan vi praktiserer verdiene som norsk idrett står for, og det er avgjørende at vi får alle kortene på bordet. Det er først og fremst ubehagelig for våre idrettsutøvere at det stilles spørsmål ved deres prestasjoner, og som idrettsminister er jeg opptatt av at ingen skal betvile tilliten til Norges nasjonalsport og dens omdømme.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad sa tidligere fredag at man burde søke ekstern hjelp til gjennomgangen.

- På generell basis er det typisk at idretten gransker seg selv og tviholder på den retten. Det kan godt tenkes at det kan gjøres på en skikkelig måte, men det blir aldri skikkelig troverdig. Det vil alltid bli kritisert for å være som bukken som passer havresekken, sa Kaggestad.

