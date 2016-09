Petter Northug har kommet frem til at Bjørn Dæhlie oppholdt seg ti dager sammenhengende på Stelvio-passet. Nå går han selv for 13 dager på rad.

TRONDHEIM: I dag og i morgen gjennomfører det norske landslaget pressetreff i den italienske alpebyen Livigno, rundt 1800 meter over havet.

Det er liten grunn til å tro annet enn at astmamedisin-debatten vil være et sentralt tema der.

VM-fokus

En drøy times kjøretur unna, og rundt 1500 høydemeter opp fra Livigno, holder Northug-teamet til.

Kontrasten fra tidligere i år er stor. Mens oppkjøringen til fjorårssesongen og flere år før det var preget av konflikter mellom Northug og skiforbundet, er det nå landslaget og toppene i skiforbundet som preger mediebildet på grunn av støy.

Etter utestengelsen av Martin Johnsrud Sundby i slutten av juli har det stormet rundt den norske landslagsledelsen på grunn av astmamedisin-saken.

- Vi får jobbe i fred og ro, noe som er veldig godt. Vi er hundre prosent fokusert på det som skal skje til vinteren, sier Northugs trener Stig Rune Kveen på telefon fra Stelviopasset til Adresseavisen.

Astmamedisin-debatten ønsker han ikke å si noe særlig om.

Det Petter Northug og hans team jobber mot er selvfølgelig vinterens ski-VM i Lahti.

30-åringen oppholder seg på Stelviopasset sammen med treneren, brødrene Tomas og Even og klubbkompisen i Strindheim Lars Ove Aunli. Til forskjell fra landslaget har ikke Northug noe kontakt med mediene under oppholdet.

13 på rad

- Petter har gjort en veldig god treningsjobb i sommer og på starten av høsten. Han har sluppet unna sykdom og er nå godt i gang med sitt tredje høydeopphold. Det er veldig tydelig å se på Petter at det er mesterskapssesong igjen. Det er fascinerende å observere ham i den fysiske og mentale prosessen som pågår fra mai, når det blir viktige skirenn til vinteren, sier Kveen.

Northug har i flere år testet stadig mer ekstrem høydetrening. Nå jakter han på en ny rekord:

- Petter hadde funnet ut hvilken norsk utøver som tidligere har ligget lengst på Stelviopasset. Han kom frem til at det var Bjørn Dæhlie, som i sin tid hadde ti døgn på rad her oppe (skiløypene ligger 3400 meter over havet). Planen for Petter er nå å være her i 13 døgn på rad, forklarer Kveen.

- Stelvio ble ikke brukt i mange dager sammenhengende, men hva som er maks antall husker jeg ikke, sier dagens skipresident Erik Røste, som var landslagssjef da Bjørn Dæhlie var verdens beste langrennsløper på slutten av 1990-tallet.

Enda mer påpasselig

- Hvilken risiko er det knyttet til å oppholde seg så lenge i så stor høyde?

- Vi er enda mer påpasselig når det gjelder intensitet og går ikke lange økter på 3400 meter. Petter tar det veldig med ro når han går på ski der, sier Kveen.

I tillegg til skiturene på ekstremhøyde trener VM-kongen fra 2015 en rekke økter på drøyt tusen meters høyde nede i Bormio-dalen.

- De fleste barmaksøkter og alle intervalløkter foregår der. Det vi gjør på Stelviopasset er ikke mer risikofylt enn vanlig høydetrening, men vi er påpasselig med intensitetsstyring, sier Northug-treneren.

Før teamet dro til Stelvio oppholdt Northug seg seks døgn i Seiser Alm og deretter noen dager i Livigno. Totalt skal han oppholde seg i Alpene i rundt 25 døgn før han vender tilbake til Norge.