Thor Hushovd brukte astmamedisin i store deler av karrièren, men opplevde også å bli nektet tilgang til medisinen.

- Dersom det stemmer at friske folk er blitt tilbudt astmamedisin i langrenn, synes jeg det er helt feil. Friske folk trenger vel ikke medisin? spør han.

Verdensmesteren fra 2010 har fulgt med på de siste dagers debatt om astmamedisin i langrenn. Han er ikke helt sikker på når han selv fikk konstatert astma, men det var lenge før han ble profesjonell sykkelrytter. Hushovd var en meget lovende langrennsløper da han var ung.

- Jeg må nesten spørre mamma om når det var, sier han med et smil.

Testet hvert år

Da han kom inn i proffsirkuset i det franske laget Crédit Agricole måtte han foran hver sesong inn til tester på et sykehus bestemt av det franske sykkelforbundet.

- Jeg husker at man måtte vise til en forbedring på 20 prosent ved inntak for å få lov til å bruke medisinen. Ett år kom jeg ikke opp i mer enn 18-19 prosent, og da ble jeg nektet den sesongen. Jeg husker også at vi ikke fikk lov til å bruke den under OL i Aten i 2004, forteller Hushovd.

Han presiserer at han syklet mange ritt uten å bruke medisin.

- Men det kunne være dager hvor jeg virkelig følte at jeg trengte det, at jeg hadde anfall. Derfor hadde jeg alltid en astmaspray liggende i bilen, forklarer han.

- Lettere i Norge

Hushovd legger til at han alltid fulgte de doseringene som han ble foreskrevet av leger.

Han er ikke helt sikker på om han brukte medisinen da han ble verdensmester i Australia.

- Jeg tror det, men kan ikke si det hundre prosent.

Ifølge Thor Hushovd var det rundt 20-30 prosent av rytterne på de lagene han var på som hadde astma.

- Jeg mener også å huske at det var mye lettere å få astmamedisin i Norge enn i Frankrike. I proffsirkuset var det vanskelig, sier sørlendingen.

Syklet for en god sak

Hushovd syklet lørdag Birken sammen med Kenneth Reiss. Reiss lider av sykdommen epilepsi, og er grunnleggeren av Aktiv mot Epilepsi. NRK-profilen og den tidligere proffrytteren Dag Erik Pedersen var også med over fjellet for å lage et program om Reiss som vises etter Sportsrevyen søndag kveld.

Reiss hadde bare tre ukers ordentlig forberedelse til turen over fjellet, men fullførte elegant på 4.53,20 til tross for at han hadde et anfall underveis.

- Det var et veldig kontrollert anfall, og jeg var bevisst hele tiden, behøvde ikke gå av sykkelen, forklarte Reiss til Aftenposten.

- Det var litt skremmende da jeg skjønte hva som skjedde, men det ble heldigvis fort klart at han hadde kontroll, sa Thor Hushovd som var svært imponert over Kenneth Reiss.