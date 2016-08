Skistjernen står uten både ski- og skoavtale før VM-sesongen.

TRONDHEIM: Mens det stormer rundt den norske landslagsledelsen, forbereder Petter Northugs seg til sesongen i fred og ro i Italia.

Mannen som skal forsvare fire gull fra Falun under vinterens Lahti-VM har i sommer testet Fischer-konkurrenten Alpinas skisko. 30-åringen har fortsatt ikke bestemt seg for hva han skal velge.

Både ski- og skoavtalen med Fischer gikk ut etter forrige sesong og Northug står nå fritt til å velge hva han vil.

Bytter neppe skiprodusent

Mot slutten av 2013 brøt Northug med nettopp Alpina, som han da i flere år hadde hatt skoavtale med. Det skjedde bare uker før Sotsji-OL, som ble en skuffelse for skistjernen. Det siste halvannet året har han konkurrert med Fischer-sko.

- For oss er det helt avgjørende at Petter har tilgang til det beste utstyret for Petter Northug. Verdien på avtalene vi har med utstyrsleverandører spiller ingen rolle, sier manager Are Sørum Langås.

- Han vil velge de skoene, stavene og skiene som passer best for ham, legger Langås til.

Ingen ting tyder på at Northug vil vrake sin Fischer-skipark, men mulighetene er til stede for at han vender tilbake til Alpina-sko.

Alpina vet lite

- Jeg får ikke særlig info om han i det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan det ligger an. Han er i hvert fall ikke under kontrakt med noen skoprodusenter i øyeblikket, og jeg tror han er veldig nysgjerrig på hva som er å få tak i, sier racingsjef Stian Trømborg i Alpina til Adresseavisen.

Under Toppidrettsveka i Trondheim nylig kunne de mest observante tilskuerne registrere at Northug konkurrerte i røde Alpina-sko.

- Av økonomiske årsaker kunne vi ha stått fritt til å velge det utstyret som passer best til enhver tid. Men for å ha et godt samarbeid når det gjelder utvikling av utstyr, må han ha en avtale, sier Langås.

Stresser ikke

Northugs stresser ikke med å få på plass en avtale.

- Vi trenger ingen avgjørelse rundt dette før i slutten av oktober, sier manageren.

Adresseavisen har ikke lyktes med å komme i kontakt med daglig leder Harald Martinsen i Fischer Norge.