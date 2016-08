Omdømmeekspert Trond Blindheim tror sakene om bruk av astmamedisin til friske utøvere ikke bare vil skade langrennssporten og Skiforbundet, men hele den norske toppidretten.

- Dette er høydramatisk for nasjonalidretten vår, sier omdømmeekspert Trond Blindheim.

- Det har jo vært spekulert om den norske bruken av astmamedisin lenge. Og det er som regel ingen røyk uten ild. Nå virker det som om dette er noe som er satt i system, som også tilbys friske utøvere. Det er klart folk vil være veldig skeptiske og tenke sitt når det til vinteren står norske utøvere på pallen i skimesterskap, slår rektor og dosent ved Høyskolen Kristiania fast.

Blindheim tror saken med Martin Johnsrud Sundby og de siste dagenes spekulasjoner om at astmamedisin er tilbudt friske utøvere, vil skade ikke bare langrenn og Skiforbundet, men hele den norske toppidretten.

- Dette er våre aller største helter. De trekker enormt mange seere, og langrenn er en masseidrett. Det hører med i den norske sjelen, sier Blindheim og sidestiller langrennsheltene med nasjonale helter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.

- Når det er snakk om russisk doping, sies det at hele apparatet sto bak. Hvis det er en av våre egne det handler om, er det omstendighetene som har skylden. Men dette virker det som om er en del av et system, poengterer han.

- Det har vist seg flere ganger at slik kriser fort går over, og at det ikke får noen betydning for omdømmet på lang sikt. Hvorfor tror du det er annerledes denne gang?

- Nettopp fordi det virker å være satt i system. Dette vil ikke bli tilgitt så lett. Tilgivelse er en fin kristen egenskap, men i dette tilfellet handler det om at unge mennesker som kommer inn i et system med et medisinsk apparat som tilbyr unødvendig medisin. Jeg skjønner godt at de som forteller om dette vil være anonyme, ellers vil vel karrieren deres være over, påpeker han.

Fakta: Bruk av medisin TV 2 meldte torsdag at langrennsløpere som ikke har astma er tilbudt å bruke astmamedisin før løp. Løperne TV 2 har snakket med er anonyme. Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege. Medisinen som er brukt står ikke på listen over ulovlige dopingpreparater. Antidoping Norge mener det er uakseptabelt å tilby friske langrennsløpere astmamedisin. Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk. I juli ble Martin Johnsrud Sundby dømt til to måneders utestengelse av idrettens voldgiftsdomstol CAS for brudd på dopingreglementet i forbindelse med bruk av astmamedisin. (©NTB)

- Når vi kommer så langt som at Antidoping Norge blir trukket inn for å rydde opp, skjønner vi at det er alvor, sier omdømmeeksperten. Han mener også at langrennssjef Vidar Løfshus har gitt et svært dårlig inntrykk i saken om astmamedisinering.

- Vi ser på TV og leser aviser og kan ikke annet enn å flire av bortforklaringene hans. De holder ikke mål, mener han.

- Skal være veldig grovt før sponsorene trekker seg

Skiforbundet behøver ikke å frykte sponsorflukt som følge av bruken av astmamedisin.

Det tror daglig leder Vegard Arntsen i Sponsor Insight. Firmaet er et analyse- og rådgivningsselskap innen blant annet sportsmarkedsføring og sponsing.

Bildet brukt med tillatelse fra Sponsor Insight

- Langrenn er vel blant de få som hele tiden er utsolgt på sponsorsiden. Det må veldig grove ting til for at de skal trekke seg. De har dopingklausuler, men dette er vel foreløpig mest snakk om gråsoner, sier Arntsen.

Sponsor Insight gjør rundt 4000 intervjuer på årsbasis med vanlige folk om inntrykket de har av de forskjellige idrettene, og hvilke idretter de er interesserte i.

- Spent på neste måling

- Dette har vi gjort i ti år. Jeg må innrømme at jeg er spent på augustmålingen som foreligger i starten av neste måned, forteller han.

I den målingen regner han med at man vil se effekten både av saken rundt Martin Johnsrud Sundby og påstandene om at friske løpere skal være tilbudt astmamedisin i såkalt preventive hensyn.

Kortvarig virkning

Det vil ikke være unormalt at langrenn kan få seg en smekk, men det vanlige er at det kun har kortvarig virkning .

- Fotballforbundet fikk seg en dupp i vår da det blåste som verst (FIFA-bråket og korrupte ledere red. anm.), men det var kortvarig. Det tok ikke lang tid før det normaliserte seg, forklarer han.

I etterkant av Petter Northug-saken (fyllekjøring red. anm.) kunne Sponsor Insight se en nedgang i hans personlige popularitet, men ikke for langrennssporten som helhet.

- Sponsorene har gjennomgående stor tillit til Skiforbundet. De er veldig tett på forbundet, har en god dialog med dem. Jeg tror de avventer nå for å se hvordan forbundet svarer for seg på denne kritikken. De kommer til å ta dette direkte med Skiforbundet og ikke via mediene. Det er i hvert fall det rådet vi gir dem, om å holde en lav profil i mediene i slike saker, sier Arntsen og legger til:

Krisemaksimering

- Mange av sponsorene er virkelig store, og det er så mye annet enn bare den synlige sponsingen innen idretten som påvirker deres omdømme, påpeker sponsoreksperten.

Dessuten mener han et omdømmeeksperter ofte bommer på sine analyser.

- De krisemaksimerer og overvurderer betydningen av noe som kan være negativt. Det kan vi dokumentere. Vi har aldri sett en sak i Norge i vår tid som har fått noen dramatisk konsekvens når det gjelder sponsorer. Vi har ikke hatt noen Tiger Woods-sak, forklarer han.

Den verdenskjente golfspilleren Woods mistet flere av sine sponsorer etter at han sto frem med en innrømmelse av rekke utenomekteskapelige forhold.

Andre eksempler på utøvere som har mistet sponsorer er syklisten Lance Armstrong, som jukset seg til flere Tour de France-seiere og nå nylig Ryan Locthe, som diktet opp en overfallshistorie i Rio de Janeiro.