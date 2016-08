- Jeg viser ikke stolthet overfor flagget til et land som undertrykker fargede.

Den amerikanske NFL-stjernen Colin Kaepernick har skapt store reaksjoner i USA etter at han valgte ikke å reise seg da den amerikanske nasjonalsangen ble spilt foran en treningskamp fredag kveld.

Grunnen var at han markerte en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.

- Jeg kommer ikke til å reise meg opp og vise stolthet overfor et flagget til en land som undertrykker svarte og andre fargede. For meg er dette større enn fotball, og det ville være egoistisk av meg å se en annen vei. Det er lik i gatene og folk som slipper unna med mord, sier Kaepernick ifølge National Football Leagues (NFLs) hjemmesider.

Idrettspersonligheter står frem

Det har i lang tid vært uroligheter i USA med blant annet politidrap. «Black Lives Matter» er på kort tid blitt en av USAs viktigste samfunnsbevegelser. Bevegelsen organiserer protester etter at fargede har blitt drept av politimenn, og jobber med saker rundt brutalitet mot og urettferdig behandling av fargede.

Av idrettshelter i landet har blant annet Michael Jordan uttrykt bekymring over situasjonen. I tillegg har basketstjerner som Dwayne Wade, Chris Paul, LeBron James og Carmelo Anthony jobbet i saker som angår minoriteter i USA.

REUTERS

- Jeg ser ikke etter godkjennelse for å gjøre det jeg gjør. Jeg står opp og viser støtte til folk som er undertrykt... Hvis de skulle ta bort fotballen, vet jeg at jeg stod opp for det som var rett, sier Kaepernick.

Hetset og støttet

Kaepernick publiserer mange innlegg om menneskerettigheter på sin Twitter-profil.

Men mange har uttrykt sterke meninger mot quarterbacken, også idrettsprofler. Noen holder også med ham.

- Jeg kommer til å stå når nasjonalsangen spilles i kveld. Tusen takk til alle (uansett kjønn, rase eller religion) som har satt livet på spill for det flagget, skriver Justin Pugh, som spiller for New York Giants.

- Det er dette som skjer i et fritt samfunn, med mindre folk hater demokrati. Han har all rett til å uttrykke sine følelser eller tro, og folk har all rett til å være uenige, skriver tidligere NFL-profil Damien Woody.