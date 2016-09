Fotballforbundet mener at Rune Bratseth har en uheldig dobbeltrolle.

VG skriver søndag at Rune Bratseth (55) er blitt fjernet fra Norges Fotballforbunds etiske komité.

- Jeg måtte slutte fordi forbundet mente jeg hadde en problematisk dobbeltrolle. Å være ekspert i Champions League-sendingene for Viasat kunne ikke kombineres med å sitte i forbundets etiske komite. Det er komplett uforståelig, sier Bratseth til VG.

NFFs etiske komité ble opprettet våren 2012.

- Jeg har store problemer med å skjønne argumentet, at det er spillreklame i Viasat-sendingene som er uforenelig med det fotballforbundet holder på med. Og det sier et forbund som leier ut sitt eget studio på Ullevaal Stadion til Max og Discovery, til sendinger hvor nøyaktig den samme spillreklamen sendes. Jeg kan ikke forstå annet enn at det singler litt i glass, sier Bratseth.

Konstituert generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF toner ned saken.

- Det er ingen dramatikk i at utvalgsmedlemmer utnevnes og ikke fortsetter, som var tilfellet her. Det er NFFs forbundsstyre som oppnevner medlemmene i etisk komité og nå var det greit med et bytte. Det var også to andre medlemmer som ble erstattet, sier Aarstad til VG.

Aarstad bekrefter at spillreklamen på Viasat var én av årsakene til at Bratseth ble byttet ut.