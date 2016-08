Slik forklarer profilen Yvonne Durant at en kvinnelig jockey aldri har vunnet et derbyløp.

Hesten «Our last summer» tok favorittseier med brasilianske Elione Chavez på ryggen på Øvrevoll søndag. Jockeyens første seier i norsk derby.

Til tross for at det er omtrent 30 prosent kvinnelige jockeyer som rir løp her i landet, var det ingen som ble foretrukket til å sitte på de 15 hestene i selve derbyfeltet, der det heller ikke var noen hopper denne gangen.

- Jeg satt aldri på en god nok hest. Jeg tror mange trenere mener at kvinner ikke er dyktige nok, sier Yvonne Durant.

48-åringen er Øvrevolls største profil gjennom tidende. Hun har 2. plass både fra norsk og svensk derby. I en idrett der kvinner og menn rir på like fot.

- Hvis jeg hadde sittet på en favoritthest, hadde jeg også vunnet, kommer det fra Durant.

Får ikke sjansen

Fra hun vant sitt første løp som 15-åring i 1985, til hun ga seg i 2011, ble det snaue 500 seire. Hun hadde lange opphold, men da hun kom tilbake siste gang red hun 15 løp og vant 9.

- Jeg tror at kvinner alltid blir dyttet ned med forklaringen at de er for svake. De får ikke sjansen til å bevise det motsatte, mener tobarnsmoren.

Durant fikk 2. plass med Rambo Flyer i Norsk Derby i 1997.

- Hun har vært en av de aller beste kvinnelige jockeyene i verden gjennom alle tider, har toppjockey Per-Anders Gråberg sagt. Han var i aksjon i mange løp på Øvrevoll søndag, dit også Durant hadde tatt veien.

Valgte å hoppe av

I Norge er det ca. 130 jockeyer pr. i dag. Victoria Allers var amatørrytter inntil hun fikk en sønn for halvannet år siden.

- Å være jockey er et spesielt yrke med mye reising. Og det er en risikosport. Jeg ønsket ikke lenger å ta den risikoen da jeg fikk barn, sier den tidligere amatørrytteren.

- Hvis man skal prøve å vinne et derbyløp, må man være den aller beste. Man må sitte på den riktige hesten akkurat den dagen. Det er mye som skal klaffe, sier 34-åringen, som red store amatørløp i flere land.

- I Midtøsten har sjeiker satt i gang årlige, store løp rundt omkring i verden, som jeg også har vært med på. Det er for å fremme kvinnelige jockeyer, og araberhesten, den opprinnelige løpshesten. Det er et tilbud som rekrutterer kvinner, sier hun.

- Allers rir fortsatt hos trener Wido Neuroth, men kun i trening.

- Kvinnene har fra naturens side ikke den styrke som mennene har. Man skal være veldig sterk som kvinne for å ta opp den kampen. Men jeg mener også at kvinner som satser kan klare det. Det er i alle fall ikke vekten som er noe hinder, for kvinner liggere oftere mellom 50 og 60 kg i utgangspunktet.

Kommer en dronning til slutt

I store hesteland som USA, England, Irland og Japan er det få eller ingen kvinner. Tidligere Øvrevoll-direktør Hans Petter Eriksen, som var dommer søndag, tror at det kanskje har noe med krefter å gjøre, at kvinner ikke får sjansen.

Trener Niels Petersen, som to sin åttende derbyseier med den mørkebrune treåringen, som slo Gideon, sier det ikke er å komme fra at dette er et mannsdominert yrke.

Han hadde selv sterk tro på at den firbente skulle ta hjem trofeet, og fikk rett. Eierne Nils Petter Gill, som tok sin 10. derbyseier, og eier Vibeke Nagell-Ericsen, som tok den første, kysset hesten og jublet.

- En strøm av vakre følelser, sa Nagell-Erichsen.

Trener Petersen skulle gjerne sett at en kvinnelig jockey hadde vært helkt der oppe, men var fornøyd med at Elione Chavez gjorde jobben.

- Kvinner gir seg ofte når de får barn, sier dansken, som har hatt kvinnelige jockeyer, men som sier han har sine faste mannlige jockeyer som blir foretrukket til de store løperne.

- Også fordi eierne vil det slik.

Storstjernen Brownie

Fire år gamle Brownie vant Marit Sveaas minneløp, Skandinavias største galoppløp med 800.000 kroner i pengepremie. Det er et prestisjeløp, som teller bra på CV-ev.

- Hesten har aldri noensinne gjort en feil, sier Bent Olsen, en av to danske eiere.

Brownie er alene om å vinne Polar Cup og Marit Sveaas Minneløp.