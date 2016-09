Da Erlend Mamelund dro til Kiel, mistet Haslum favorittstempelet. Når Mamelund er tilbake, tror de fleste på Haslum igjen.

GARDERMOEN: Med to hjemvendte proffer, tar Haslum favorittrollen i håndballserien. Særlig når én av dem heter Erlend Mamelund.

Haslum er tippet på toppen av tabellen, og syv av 12 eliteserietrenere tror også at Haslum kommer til å vinne sluttspillet. Det siste er vel så viktig etter at klubbene selv bestemte at statusen på sluttspillet skulle oppgraderes før forrige sesong. Nå er det vinneren av sluttspillet som får spille Champions League.

Fakta: Slik tipper de 12 trenerne i eliteserien at tabellen ser ut ved sesongslutt: 1. Haslum 2. Elverum 3. ØIF Arendal 4. Halden 5. Bækkelaget 6. Kolstad 7. Fyllingen 8. Bodø 9. Falk Horten 10. Drammen 11. St. Hallvard 12. Lillestrøm Haslum har også størst tillit i cupen og sluttspillet. Fem tror Haslum vinner NM og syv tror bæringene vinner sluttspillet. BSK og Arendal får to tips hver på cupen. Elverum er tippet av tre som sluttspillvinner.

Sluttspillvinner Elverum gjorde sogar en så bra innsats i Champions League forrige sesong at laget denne sesongen fyker rett inn i gruppespillet – uten den vanlige kvalifiseringen på forhånd. Den posisjonen frister det selvfølgelig erkerivalen Haslum å ta over.

Mamelund topp motivert

– Det er en stund siden vi har vunnet sluttspillet (2011), så det er på tide å ta det hjem igjen, sier Haslums siste tilvekst på landslaget Sebastian Barthold. Han kan forsikre at det er en topp motivert Erlend Mamelund har fått hjem igjen etter den overraskende overgangen til Kiel i fjor.

– Erlend spiller kanskje sin siste sesong. Det er en sulten spiller dere får se, forsikrer kantspilleren, som representerte klubben under sesongpresentasjonen på Gardermoen mandag.

Haslum vesentlig styrket

De fem siste sesongene har eliteserien vært et oppgjør mellom Arendal (historisk seriegull sist sesong), Elverum og Haslum. De samme klubbene er tippet på topp også denne sesongen, men nå med Haslum på topp. Grunnen er enkel.

I tillegg til Erlend Mamelund, har Haslum også fått tilbake landslagsspilleren Thomas Kristensen, som har testet ut profflivet i Ademar Leon og Frisch auf Göppingen. Samtidig styrkes Haslum, mens Arendal svekkes ved at stortalentet Eirik Køpp bytter Sørlandet med Bærum.

– Med Køpp får vi en ny dimensjon i angrepsspillet. Vi får mer å spille på og kan variere mer, sier Barthold, som fikk comeback på landslaget forrige sesong etter å ha fått sin debut så tidlig som for fem år siden.

Bartholds optimisme deles av et kresent Bærums-publikum har kjøpt nesten tre ganger så mange sesongkort som i fjor.

Flere til utlandet

Forrige sesong var Magnus Jøndal en av få hjemlige spillere som også var på landslaget. Denne sesongen blir også han å finne i utlandet, nærmere bestemt i danske GOG.

– I landslaget er vi avhengig av at folk kommer seg ut og får prøvd seg på et høyere nivå, noe som også er en drøm for de fleste av gutta. Det svekker selvfølgelig den norske serien at de beste drar ut, men samtidig gir det plass for unge spillere i den norske ligaen, sier landslagssjef Christian Berge, som deler trenernes syn på at Haslum er den største favoritten.

– Det er nærliggende å tippe Haslum når Erlend Mamelund er tilbake.

