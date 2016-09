Kolstad-trener Stian Gomo er glad for at Håndballforbundet nå har ombestemt seg.

Forbud mot regnbuefarget kapteinsbånd har skapt reaksjoner. Nå sier NHF at de ikke vil håndheve den regelen.

Norges Håndballforbund (NHF) er kommet ut med ny regelbok, og der er det blant annet illustrert hva som er tillatt og ikke.

Noe som har fått en del oppmerksomhet i sosiale medier er forbudet mot regnbuefarget kapteinsbånd.

Håvard Mamelund, assistenttrener i Haslum og storebror til den tidligere landslagsprofilen Erlend Mamelund, skriver på sin åpne Facebook-profil.

«Årets «regelbok» utgitt av Norges Håndballforbund er noe av det flaueste jeg har lest/sett. NHF har ramset opp hvilke påkledninger som er tillatt / ikke tillatt ifm. kamper. I den anledning har forbundet klart å forby bruk av regnbuefarget kapteinsbånd. Snakk om å fronte likeverd, respekt, FairPlay og begeistring. IHF og EHF har sikkert en sterk påvirkning på retningslinjene ift. påkledning. NHF kunne vel tatt et standpunkt mot et håpløst forbud. Forslår at vi si gratulerer og bruker regnbuefarget kapteinsbånd i neste kamp (hvis mulig å få tak i)».

Endrer det

- Hvorfor skal de forby regnbuefarger når de ikke forbyr andre farger? spør Øyvind Henriksen Skilbrei.

Han er styreformann i Rabalder, et idrettslag som ble opprettet i 1995, der man ga en åpen arena for lesbiske og homofile idrettsutøvere. I dag er det for alle, men fokus er fortsatt på inkludering.

- Det overrasker meg at de skriver dette, det er et tilbakesteg etter at de egentlig har jobbet hardt med inkludering. Det å forby slikt er å ta et lite standpunkt, det er ikke inkluderende, sier han.

- Vi har forholdt oss til regelverket vi er pålagt å videreføre fra de internasjonale forbundene, sier Erik Langerud, generalsekretær i NHF.

Skilbrei sier på sin side at vi i Norge har vår moral og etikk, og mener at de nasjonale forbundene må stå opp mot internasjonalt press.

- Norge må være en motvekt. Vi kan ikke ta politiske føringer fra internasjonale forbund, det blir for lettvint argumentasjon, sier han.

- Dette er jo en av veldig mange regler, og det er jo mange meninger om mange regler. Vi endrer det, og holdningen er at det er greit å spille med det i de kampene vi i NHF administrerer, sier Langerud.

- Det virker merkelig å trekke det tilbake når det står svart på hvitt, men vi er selvsagt glad for at de gjør det. Det er rart at håndballforbundet er gått i denne fellen etter at fotballforbundet gjorde det samme når det gjaldt regnbuefargede cornerflagg. Det at det er kommet ut er et signal vi ikke liker fra forbundet, påpeker Rabalders styreformann.

Dårlig signal

Vi skal ikke lenger tilbake i tid enn til januar, da landslagskaptein Bjarte Myrhol ønsket å bruke regnbuefarget kapteinsbind i EM-åpningen. Også den svenske og islandske kapteinen ville gjøre det samme, men Det europeiske håndballforbundet (EHF) satt foten ned.

Myrhol uttalte at det hadde vært ham revnende likegyldig om han fikk pipekonsert fra publikummere med andre verdier, og mente likestillingen i verden burde ha vært kommet lenger.

Selv etter alt oppstyret som var da, samt oppstyr rundt det at Brann fikk forbud mot å bruke regnbuefargede cornerflagg, så sier håndballforbundet at de ikke var klar over at det er et ønske om å bruke dette.

- Vi har ikke opplevd debatten så stor i Håndball-Norge, men om det viser seg at det er det som er virkeligheten, så tar vi til oss det. Jeg har ikke opplevd det tydelige ønsket, men om klubber ønsker å bruke regnbuefargede kapteinsbind, så skal vi her gjøre et avvik fra regelverket, sier Langerud.

- Burde dere ha lest bedre gjennom reglene før dere oversetter dem og legger dem ut under Norges Håndballforbund?

- Det kan du godt si.

– Lavmål

Kolstad-trener Stian Gomo antar at Norges Håndballforbund i denne saken håndhever et regelverk fra EHF og IHF.

Samtidig mener han at NHF har et selvstendig ansvar, og bør jobbe for likeverd – også opp mot de internasjonale håndballforbundene.

- Jo, jeg synes det. De har sine verdier med fair play og begeistring, og et slikt forbud motstrider disse verdiene, sier Gomo.

Foreløpig har det ikke vært noe tema i Kolstad om at kaptein Lasse Balstad skal spille med regnbuefargene på overarmen, men Gomo har ingen planer om å sette seg på bakbeina dersom norske klubber blir enige om å gjøre nettopp det.

- For meg føles det bare som lavmål at forbundet i det hele tatt kommer med sånne presiseringer og regler. Det er vanskelig å si hvorfor de går med på det, sier Gomo.

Anja Hammerseng-Edin er gift med lagvenninne Gro Hammerseng-Edin. Hun var ikke klar over hva som står i den nye regelboken.

- Umiddelbare tanker er at jeg i dag har designet svettebånd i equality og regnbuens farger, slik at de som vil kan kjøpe dette, skriver hun i en sms til BT.