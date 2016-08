- Jeg synes aldri kvinner får oppmerksomhet på denne måten.

Gjennom historien er det som oftest menn som har gitt sine navn til gater, veier og plasser. Løperdronningen, som døde 19. april 2011, blir et av de få unntakene.

Plassen foran maratonporten på Bislett, like i nærheten av statuen av henne, skal få navnet: Grete Waitz Plass.

Det er Jan Søderstrøm, tidligere på landslaget i roing og bobkjøring, som utrettelig har jobbet for dette helt siden hun gikk bort.

- Jeg synes aldri kvinner får oppmerksomhet på denne måten, sier Søderstrøm.

Ble med i Fornebu-klubben

Han opplevde at Waitz sa ja til å være hedersmedlem i Fornebu sportsklubb, som han startet. Det var en av de få tingene hun ønsket å være med på i andre klubber, fordi det var Vidar som var hennes klubb i alle år.

Han var med og startet den klubben.

Søderstrøm fikk relativt raskt beskjed om at det måtte gå fem år får før en avdød person kan få sitt navn på en offentlig vei eller plass, da han gikk i gang med å søke helt i starten.

Nå har det gått fem år og vel så det, og i de instansene der saken har vært oppe, er plassen blitt godkjent.

- Hun må jo hedres på denne måten, hun som var en verdensstjerne, sier Søderstrøm om langdistanseløperen som vant VM-gull, OL-sølv og New York Marathon ni ganger.

Må flytte statuen

Jack Waitz, som var gift med Grete Waitz, sier at han synes det er en glede å høre at plassen blir hennes.

- Og da skal statuen flyttes fra der den står nå, og ned mot plassen. Det var forøvrig der den sto da den ble avduket i 1984 av Dronning Sonja, sier han. Bronsestatuen er utført av Nils Aas. Ikke langt unna står Hjallis, mens Kupper`n står mot motsatt side. Trolig vil de to skøyteheltene bli flyttet i nærheten av hverandre.

Waitz forteller at han har kjent til prosessen, og vet at det er igjen ytterligere en godkjenning, men har ingen følelse av at det ikke blir slik.

St. Hanshaugen bydel har vært inne i bildet, i likhet med en navnsettingskomité.

- Hun er et løperikon, og ikke hvem som helst, sier Søderstrøm. Han håper at snorklippingen kan finne sted i høst, og aller helst på hennes bursdag 1. oktober. Da skulle Waitz ha blitt 63 år.