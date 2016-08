Helge Brekke fekk tilbakemelding frå Sebastian Coe og Børge Brende, men ikkje idrettspresidenten og generalsekretæren.

I samband med Knarvikmila sende Brekke ut førespurnadar til fleire store profilar. Coe, tidlegare olympisk meister og president i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), og Brende, utanriksminister, gav beskjed om dei ikkje kunne delta.

Fakta: Knarvikmila Knarvikmila er eit av Noregs største idretts- og kulturarrangement. Helge Brekke er primus motor og starta Knarvikmila i 1982. I 2014 tok Eddie Ebbesvik over som dagleg leiar. Knarvikmila blir i år arrangert for 34. gong av friidrettsklubben FIL-AKS 77, saman med 13 samarbeidspartnarar. I 2015 deltok over 8000 påmelde deltakarar og 500 frivillige. Kilde: Knarvikmila.no

Frå idrettspresidenten, Tom Tvedt og generalsekretær i Noregs Idrettsforbund, Inge Andersen, fekk ikkje Brekke nokon tilbakemelding.

Styreformannen i Knarvikmila bad idrettspresident Tom Tvedt om og opna Knarvik-konferansen.

– Så ville eg spørja generalsekretær Inge Andersen om råd og hjelp, men etter å ha ringt og sendt e-postar og beskjedar på ulike vis fekk eg ikkje noko svar i det heile. Det forundrar meg, seier Brekke.

– Beklagar dårleg kommunikasjon

Andersen beklagar at Brekke ikkje har fått tilbakemelding på førespurnadane sine.

– Både Tom Tvedt og eg beklagar dårleg kommunikasjon frå vår side i denne saka. Dette er ikkje vanskelegare eller meir komplisert enn at det har gått i gløymeboka vår, seier Andersen, som også uttalar seg på vegner av idrettspresidenten.

Den idrettspolitiske debatten har vore stor den siste tida, med tema som openheit, lønningar, dårlege resultat og haldningar som sentrale knaggar. I juni publiserte VG eit opprop for ny idrettspolitikk, signert av ni tidlegare idrettstoppar.

– Det er ingen uvilje frå Noregs Idrettsforbund si side til å prata med Helge. Knarvikmila er eit flott arrangement, som eg sjølv har delteke på. Eg kjenner Helge godt, og han gjer ein fantastisk jobb på mange plan, seier Andersen.

– Får alltid svar

Til hausten er det 60 år sidan Brekke tok til i sitt fyrste verv i heimkommunen Vik i Sogn, og denne veka er han med og arrangerer Knarvikmila for 34. gong.

– Eg kan seia det slik at me i høve Knarvik-konferansen alltid har fått tilbakemelding på førespurnadar, uansett kven det gjeld. Me har hatt besøk av tre statsministrar og ein bråte med folk som har halde føredrag, seier Brekke.

Dagleg leiar i Knarvikmila, Eddie Ebbesvik, er også forundra over mangelen på tilbakemelding frå idrettspresidenten og generalsekretæren.

– Eg tykte det var rart at dei ikkje gav noko svar. Det Helge og medhjelparane har gjort er formidabelt i eit folkehelseperspektiv, seier Ebbesvik, som tok over stafettpinnen etter Brekke i 2014.

Lang ringerunde

Brekke blei i 2002 tildelt Kongens Fortenestemedalje, og i 2012 blei han tildelt Frivillighetsprisen av dåverande kulturminister Hadia Tajik. På spørsmål om korleis det er å få folk med på laget, svarar Brekke slik:

– Då me arrangerte ungdomsløpet trengde me over hundre funksjonærar. I Knarvik har me ein gjeng med pensjonistar, så eg ringde 135 av dei og spurde om dei ville hjelpa til. Fire gav beskjed om at dei ikkje kunne. Det seier litt om den heilt utrulege positiviteten kring arrangementet, seier Brekke.

I 2015 var 18.500 personar innom ulike delar av Knarvikmila, som starta onsdag førre veke og strekkjer seg til søndag.

Fekk to telefonar

I løpet av tysdagen fekk Brekke telefon frå både idrettspresidenten og generalsekretæren i Noregs Idrettsforbund.

– Me hadde ein veldig hyggeleg samtale, og han er invitert til kontoret mitt når han har høve, der me vil diskutera kva me kan gjera saman i framtida, seier Andersen.

På spørsmål om kvifor han tok kontakt med Brekke tysdag, svarar Andersen at han blei minna på saka av Noregs Friidrettsforbund.

Brekke stadfestar at han har vore i dialog med idrettspresidenten og generalsekretæren.

– Eg hadde ein skikkeleg samtale med både Andersen og Tvedt, der eg sa at det som har skjedd kan ein ikkje gjera noko med, så får me sjå kva me får til i framtida. Med tanke på seinare arrangement skal eg nok ta imot den invitasjonen til Andersen, seier Brekke.