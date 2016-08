Sportssjefen mener det ikke er grunn til å kritisere norsk friidrett lenger.

Forståsegpåere har med jevne mellomrom kritisert norsk friidrett for å prestere dårlig de siste årene, men etter EM og OL i 2016, mener avtroppende sportssjef Ronny Nilsen at det er grunn til å se lyst på fremtiden.

Nilsen er tydelig på at han leverer fra seg norsk friidrett i god stand til Håvard Tjørhom som tar over når han gir seg 1. oktober.

- Den som ikke ser det bør ta seg en tur til optiker. Det skjer så mye bra nå i norsk friidrett, sier Nilsen.

Skrytelisten

Bergenseren lister opp:

I EM tok Norge tre medaljer og syv topp-seks plasseringer. I OL har resultatene naturlig nok ikke vært like sterke, men Norge har utøvere som Karoline Bjerkeli Grøvdal, Karsten Warholm og Isabelle Pedersen som har vært blant de ti beste i OL.

Det er solid fremgang fra i fjor da Isabelle Pedersens niendeplass i VM var det eneste topp 12-resultatet i friidrett.

- Jeg er veldig fornøyd med det jeg leverer fra meg. Her har vi en spennende generasjon utøvere som man bør forvalte på en god måte. Gjør vi det, har vi toppresultater også i de kommende mesterskapene, sier Nilsen.

- Norsk friidrett har i aller høyeste grad hatt et godt år, her er det stor fremgang og mange spennende og lovende utøvere. Vi mangler topper som kan ta medalje i VM og OL, men har utøvere som ser ut til å kunne gå mot det. Jeg synes Nilsen overleverer et bo som har reist seg på en god måte, han kan absolutt gå fra borde med god samvittighet, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

Skryter av samarbeidet

Bak generasjonen som har levert resultater i år, kommer det også flere utøvere, sier Nilsen. Disse utøverne vokser frem blant annet ved hjelp av et samarbeid om rekruttering mellom Friidrettsforbundet og klubbene.

- Det har skjedd mye godt i samarbeidet mellom klubbene og forbundet. Det er mye potensial der. Så gjenstår utfordringen med å få disse mulighetene til å slå ut i prestasjoner på det aller høyeste nivået, sier Tore Øvrebø, sjef for Olympiatoppen og leder for Norges OL-delegasjon i Rio de Janeiro.

Øvrebø støtter Nilsen i at norsk friidrett nå har en solid og stor plattform. Men utfordringen er å løfte utøverne til internasjonalt toppnivå. Der er det et stykke igjen.

- Har det vært mye ufortjent kritikk mot norsk friidrett, Øvrebø?

- Vi har lenge ment at satsingen godt kunne vært litt strammere i formen opp mot de beste. De har vært vel mye solospill og utøverstyrte regimer. Vi ønsker en mer sentralisert modell med kollektiv satsing, der vi etablerer en prestasjonskultur på tvers av de forskjellige øvelsene, sier toppidrettssjefen og utdyper:

- Det er slik at uansett hva du skal bli god i i friidrett, så er det mange fellesnevnere for hvordan du skal bli god. Vi håper at den nye modellen skal bidra til det.

Olympiatoppen har fått viljen sin. Norsk friidrett samarbeider mer nå, på tvers av øvelsene og det trenes mer sammen. Nilsen peker på en mer sentralisert modell, rekrutteringslandslag og færre skader som suksessfaktorer i år.

- Jeg er veldig fornøyd med fellessamlingene vi har hatt der utøverne tilbringer mer tid sammen. Det skaper samhold, sier Nilsen.