Raymond Verheijen mener at nordmannens karrière allerede går i nedoverbakke.

Det er nå gått to år siden Martin Ødegaard fikk sitt gjennombrudd i seniorfotballen. I løpet av våren og sommeren gikk alt i en forrykende fart for tenåringen, som gikk fra å være et ukjent talent til allemanseie blant norske fotballsupportere.

I april 2014 fikk han eliteseriedebuten og fire måneder senere kom A-landslagsdebuten - begge deler i en alder av 15 år.

Den nederlandske trenerprofilen Raymond Verheijen mener imidlertid at Ødegaards utvikling nå er i ferd med å svinne hen.

Verheijens treningsmetoder er omstridte, men nederlenderen har en imponerende CV å vise til.

Han har skrevet en universitetsgrad om utholdenhetstrening innen fotballen, og jobbet som konsulent for storklubber som Chelsea, Manchester City og Barcelona. Han fikk også mye av æren for Sør-Koreas eventyrlige suksess da de ble nummer fire i VM på hjemmebane i 2002.

Det er med en rekke Twitter-meldinger at Verheijen nå tar et oppgjør med treningsopplegget Martin Ødegaard har vært gjennom som barn.

- Dette er et typisk mønster for spillere som blir overtrent i ung alder. Spillerne når toppen for tidlig og utviklingen stagnerer før de fyller 20. Da han var 15 var Martin Ødegaard sett på som et av de beste talentene i verden. Men utviklingen hans ser ut til å stagnere i 17-årsalderen, skriver Verheijen på sin Twitter-konto.

- Forhåpentligvis vil den neste generasjonen av trenere lære fra de triste feilene som har blitt gjort med det norske topptalentet Martin Ødegaard, fortsetter han.

- Det har han ikke peiling på

Da Ødegaard var på sin første landslagssamling som 15-åring, fortalte nåværende hovedtrener i Strømsgodset Bjørn Petter Ingebretsen at stortalentet trente «fem-seks timer hver dag».

Ødegaard har gitt mye av æren for egen utvikling til faren Hans Erik, som fortalte VG i 2015 at Ødegaard trente «20 timer med ballen i uken eller mer».

Veriheijen hevder at Ødegaard ble «fullstendig overtrent» som barn og at karrièren hans nå går i nedoverbakke. Han også spekulerer om at treningsmengdene har bidratt til at Real Madrid-spilleren ikke har hatt energi til å vokse seg høyere enn 176 centimeter. Ødegaard fortalte imidlertid til VG i mars at han er 178 eller 179 centimeter høy.

Hans Erik Ødegaard har ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag, og spillerens agent Tore Pedersen forteller at Ødegaard-leiren ikke ønsker å kommentere Verheijens utspill.

Jostein Flo er sportssjef i Strømsgodset, der Ødegaard spilte frem til Real Madrid overgangen i januar 2015. Flo ler når han får gjenfortalt Verheijens kritikk.

- Han har ikke peiling på hvordan Martin har trent. Han har trent mye teknikk og ferdigheter, det har ikke noe med overtrening å gjøre, sier Flo til Aftenposten, før han presiserer at han ikke vet hva Verheijen legger i begrepet overtrening.

Utover det sier Strømsgodset-sportssjefen at han «ikke har noen formening» om Verheijens kommentarer.

- Skriver det for å provosere

Verheijens kritikk kommer i sammenheng med at han skal forelese for norske trenere i Mjøndalen i helgen. Der skal han snakke om sitt treningskonsept «periodisering», som kort fortalt om å trene mindre, men med høyere intensitet.

Det er fjerde året på rad Verheijen er hentet til Norge for å snakke om treningsfilosofien. Peter Loffeld i Mastra Idrettslag, kontaktpersonen for Verheijens forlesningshelg i Norge, sier at Verheijens kurs har blitt utsolgt hvert år og at 62 personer er påmeldt i år.

Kurset er akkreditert av Norges Fotballforbund, hvilket betyr at det kan inngå i den offisielle trenerutdanningen.

Loffeld reagerer slik på nederlenderens kontroversielle Ødegaard-utspill:

- Han skriver slike ting helt bevisst, for å fremprovosere reaksjoner, sier Loffeld til Aftenposten.

- Han sier det han mener, men det er alltid basert på fakta og testresultater. Han skriver slike ting på Twitter for å bevisstgjøre trenere, slik at man kan unngå skader og at spillerne blir satt under unødvendig stor belastning, fortsetter Loffeld, som selv er utdannet fysioterapeut.

Verheijen skapte tidligere i sommer store overskrifter i England etter at han langet ut mot treningsopplegget i storklubber som Chelsea og Liverpool.

Aftenposten har spurt Verheijen om han ønsker å utdype kritikken mot Ødegaards treningsopplegg, men nederlenderen har ennå ikke svart.