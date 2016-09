Blir ifølge rapportene Rennes-spiller så fort vinduet åpner.

Det er spanske AS som lørdag formiddag melder at Martin Ødegaard blir Rennes-spiller.

Avisen skriver at kilder innad i klubben bekrefter at en avtale er på plass, og at låneovergangen vil skje ved starten av det nye året.

En låneavtale med Rennes så ut til å gå i orden allerede i sommer, men FIFAs regelverk rundt mindreårige spillere gjorde at overgangen ikke ble noe av. Nå ser det ut til at Ødegaard blir Rennes-spiller fra januar, etter at han har fylt 18 år i desember.

- Det er vanskelig. Martin kommer ikke til oss i sommer på grunn av alderen sin. Han er fortsatt underårig, sa Rennes-trener Michael Silvestre til RMC Sport tidligere i sommer.

Ødegaard er for tiden med Norges U 21-landslag, som torsdag slo Bosnia 1-0 i Sarajevo.

Det norske landslaget åpner VM-kvalifiseringen mot Tyskland på Ullevaal i morgen. Toni Kroos møtte i formiddag pressen, og uttalte seg om Ødegaard.

- Vi har ofte trent sammen, men vi har ikke spilt så mange kamper sammen. Ødegaard er svært ung, og det er ikke så lett å prestere i den alderen. Det er bra for hans utvikling å få trene med førstelaget, men han bør spille flere kamper for å komme opp på et høyt nivå, sier Kroos ifølge NTB.