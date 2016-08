12-åringene trøstet sine sønderknuste motstandere. Se videoen her.

Barcelonas ungdomsakademi er kjent verden over, og har produsert flere av verdens aller beste fotballspillere de seneste årene.

Nå er imidlertid Barcelonas unggutter i fokus for noe helt annet enn presise pasninger og imponerende finter.

For etter at Barcelonas U12-lag beseiret japanske Omiya Ardija Junior i en turnering i Japan søndag, viste seierherrene tegn på usedvanlige holdninger.

De japanske guttene var sønderknuste etter tapet, men idet de hulket på gressteppet kom flere av Barcelonas spillere til unnsetning.

Etter først å ha jublet over seieren, var Barcelona-spillerne opptatt av å trøste motstanderne.

Katalanerne kom og klappet de japanske spillerne på hodene og ga motstanderne bamseklemmer. Flere tok seg god tid til å si noen oppmuntrende ord til de triste japanerne.

FIKK DU MED DEG DETTE? Midt i feiringen fikk United-stjernen øye på noe. Nå hylles han.

- Uvirkelig

Barcelonas U12-lag har fått enorm oppmerksomhet for hendelsen. På YouTube er én av videoene som viser scenene etter kampen sett over 80.000 ganger.

Nyhetsmedier over hele verden hyller omtanken Barcelona-guttene viste. «Alle sportsbegivenheter bør ende på denne måten», skriver amerikanske Sports Illlustrated. USA Today kaller det «en uvirkelig oppvisning av sportsånd». «Barcelona viste at sportsånd renner i blodårene deres», skriver britiske Daily Mail. Madrid-avisen AS hyller på sin side spillernes ydmykhet.

AP

De som styrer Barcelonas offisielle Twitter-konto har også merket seg videoen, og linket til den med emneknaggen #FairPlay.

Det er tradisjon i Barcelona å fremheve verdier som ydmykhet. Blant annet har flere fotballpersonligheter snakket om hvor ydmyk superstjernen Lionel Messi er.

- Jeg er veldig naturlig, en veldig enkel person. De har oppdratt meg til å være høflig, vise respekt og være ydmyk, det er personligheten min, sa Messi i mars ifølge ABC.es.