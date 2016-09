Thomas Müller mener Tyskland burde vunnet med større margin.

Tyskland slo Norge enkelt 3-0 i den første VM-kvalifiseringskampen på Ullevaal søndag.

Her er noe av det tyske medier skriver om kampen:

«Det var en dominerende forestilling av tyskerne» skriver avisen Frankfurter Allgemeine, som har tittelen «Tysk spasertur gjennom Oslo» på artikkelen.

Avisen skriver også at kvalitetsforskjellen på lagene var, som forventet, betydelig.

– Kunne ha scoret mer

Bild kaller også Thomas Müller for Super-Müller og skriver om lettelsen over at spissen har begynt å score igjen etter 11 måneder uten landslagsmål.

Müller mener de burde ha vunnet med større margin.

– Vi kunne ha scoret mer. Med vårt nivå er det alltid mulig å spille bedre, sier Müller til Bild.

Tyske Sport1kaller seieren for en drømmestart og skriver at «Norge ikke kunne matche det tyske laget», mens Süddeutsche Zeitung skriver at det var en suveren seier og at Tyskland ikke ble truet – en uspennende kveld.

– For mye respekt

Avisen RTL kaller seieren for en triumf og at den norske keeperen, Rune Almenning Jarstein, var maktesløs.

«Nordmennene hadde for mye respekt for verdensmesterne og var ikke besluttsomme. De hadde bare noen tamme forsøk i angrepsspillet» skriver RTL.

Ifølge RTL sier Tysklands landslagstrener Joachim Löw: «Norge kom ikke i spill, de hadde overhodet ikke noe rom å utfolde seg i».

Avisen Bild skriver:

«På den norske banehalvdelen gikk ballen bra – Kroos, Ôzil og Khedira lette tålmodig etter hull i forsvaret, før de slo iskaldt til.»

De kommenterer også at Tyskland hadde noen feil i forsvaret som kan bli farlige mot sterkere motstand.

Bild skriver også at det er positivt å se at Ôzil kan skinne selv mot «mindre lag».